Es líder del Clausura, registra 10 goles y no recibió ninguno: qué hay detrás de la revolución Autuori en Sporting Cristal

Sporting Cristal ha sorprendido en el inicio del Clausura. Es verdad que recién se han jugado las tres primeras fechas del último torneo de la temporada 2025 para el fútbol peruano y que en estas dos fechas que se vienen chocarán con rivales directos en busca de la obtención de este certamen, pero la versión futbolística que viene mostrando el equipo celeste demuestra una notoria mejoría respecto a lo visto durante el primer semestre del año y el entrenador brasileño Paulo Autuori tiene mucho que ver en ello.

Los rimenses han logrado un pleno de victorias en lo que se ha jugado del Clausura. En el estadio Alberto Gallardo, donde no registran derrotas desde el 20 de octubre del 2022 (1-2 ante Atlético Grau), han superado a Alianza Universidad (3-0) y recientemente, el último miércoles, a Sport Huancayo (5-0), en un partido lleno de emocionentes no solo por la goleada, sino por el regreso a los campos del capitán Yoshimar Yotún, con gol incluido y la hinchada ovacionándolo. En el medio de esos dos encuentros, vencieron a domicilio, en el estadio Miguel Grau del Callao, a Sport Boys (2-0).

De esta forma, Sporting Cristal ha conseguido un puntaje perfecto en tres partidos disputados, los mismos que Cusco FC, pero es el dueño de la punta debido, precisamente, al total de diez goles que le ha encajado a sus rivales de turno. No obstante, un punto a resaltar es que es el único club al que no le han anotado goles, un aspecto que hasta el cierre del Apertura padecía el equipo bajopontino. Es más, en este mismo período del primer torneo de la Liga 1 2025, cuando el director técnico de Cristal era el argentino Guillermo Farré, los rimenses ya registraban tres goles en contra.

Autuori ya sabe lo que es salir campeón nacional con Sporting Cristal.(FOTO: Sporting Cristal).

La fórmula Autuori

Paulo Autuori repetía constantemente durante el Clausura tras un triunfo en casa de Sporting Cristal que su objetivo era que el nivel del equipo no sean como “fuegos articiales”, que se prenden solo por un momento y luego se apagan. Lo que buscaba el experimentado entrenador brasileño era una solidez, un equilibrio, y de acuerdo a lo que pudo conocer Deporte Total, en base a la defensa, la línea más vulnerable del equipo rimense. Por ello, el principal pedido de Autuori durante aquella para por las Eliminatorias sudamericanas, las primeras dos semanas de junio, era reforzar al plantel con un central de experiencia, de jerarquía.

Ese pedido se cumplió con la llegada de Miguel Araujo, quien le ha dado orden y mayor confianza a sus compañeros que conforman esa línea. Justamente, se observa una mejor versión de Leandro Sosa, Rafael Lutiger y hasta del mismo Nicolás Pasquini. Este Diario pudo conocer que en el club había mucha expectativa por lo que podría brindar Araujo a plantel. Es más, Yoshimar Yotún, quien fue vital en la decisión del defensa para fichar por la SC y rechazar la oferta de Alianza Lima, sostuvo en más de una ocasión a los directivos y staff del equipo que el central de 30 años le daría otra categoría al plantel no solo por su juego, sino también por su personalidad.

Miguel Araujo registra dos goles en tres partidos disputados con Sporting Cristal. Ambas celebraciones llegaron tras definiciones de cabeza. (FOTO: Sporting Cristal).

Al entrenador brasileño le gusta el juego al ras del campo, salir desde el fondo del campo buscando un compañero, en el que tanto defensas, volantes como delanteros se asocien, que se ofrezcan a participar del juego y así practicar un buen fútbol. Es decir, su primer central no solo debía brindar seguridad, sino también dar esa salida limpia, algo que no se podía encontrar en el uruguayo Franco Romero, uno de los jugadores que no estaban dentro de los planes del comando técnico de Paulo Autuori.

“La estabilidad defensiva es fundamental. Poca gente se daba cuenta que el equipo ya estaba funcionando bien. En la unidad defensiva, ósea con el balón [en su poder], pero necesitaba más estabilidad defensiva. Esto ha pasado y el juego del equipo está muy bien, pero hay que seguir trabajando”, manifestó Paulo Autuori en conferencia de prensa tras la goleada sobre Sport Huancayo, duelo donde se vio a plenitud la idea del estratega, la cual se reflejó en el marcador (5-0).

Paulo Autuori ha logrado inyectar su idea de juego en el plantel celeste en este inicio del Clausura. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

Otro punto importante en este cambio en Sporting Cristal es que Autuori tiene una comunicación muy fluida con los jugadores, pero no apartir de su conocimiento táctico, sino también por su enfoque humano y cercano hacia los jugadores. Es un director técnico que valora el diálogo constante y la construcción de confianza dentro del grupo. No solo se basa en impartir órdenes, sino que se involucra en el desarrollo del futbolista, ya sea este un juvenil o uno de mayor experiencia.

“Como siempre hago con los jugadores, hay que reflexionar en conjunto, hay que construir las cosas en conjunto, porque así todos están metidos, comprometidos, enchufados. Mientras afuera la gente hablaba de fichajes, ellos trabajaban, con atención, enfocados. Respetamos sus comentarios, pero no nos causa impacto porque tenemos que ser fuertes mentalmente. Cada vez que la gente habla es una nueva oportunidad para demostrar esa fortaleza mental. Hay que continuar trabajando con humildad, que es lo que nosotros tenemos”, agregó Autuori el pasado miércoles en el Gallardo.

Queda claro, por su paso en el 2002 en el club, con título nacional incluido, con todos los títulos logrados en su país, en el exterior, que Paulo Autuori es un convencido del poder de las ideas. Posee una filosofía clara y es capaz de transmitirla con tal convicción que logra que sus jugadores crean en ella. No impone, sino que persuade; no exige sin sentido, sino que explica, pero sobre todo, inclucra al futbolista y a todos los trabajadores del club para generar compromiso. A partir de ahí, busca alcanzar los objetivos que siempre debe pelear Sporting Cristal, el título nacional.

