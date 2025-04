Vuelve Paulo Autuori. No como un turista nostálgico, sino como un soldado de urgencia. Llega con las arrugas de la experiencia, el peso de la gloria y la conciencia de que esta vez no hay margen. No hay tiempo. No hay excusas. Vuelve porque el club lo necesita. Porque la institución se tambalea. Porque Cristal, ese equipo que alguna vez fue sinónimo de estilo, de coraje y de jerarquía, hoy está herido. Y cuando el gigante cae, hay que llamarlo a él.

Autuori no aterriza en Lima para hacer amigos ni para recordar su campeonato del 2002. No. Llega con la mirada endurecida del que sabe que está obligado a ganar. A devolverle a Cristal la dignidad que se ha desdibujado. A rescatar una historia que no puede seguir manchándose con eliminaciones prematuras, derrotas sin alma y tribunas silenciadas por la decepción.

Así presentó Sporting Cristal a Paulo Autuori como nuevo técnico:

¡De vuelta en La Florida!



Paulo Autuori volverá a dirigir a nuestro club tras haberlo hecho en 2002, año en el que obtuvimos el título nacional con él como entrenador.



¡Los mejores deseos para esta nueva etapa!#FuerzaCristal pic.twitter.com/33WNVihwBa — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 17, 2025

Él sabe que el tiempo le juega en contra. Que la hinchada no perdona, que la historia no espera. Pero también sabe que el fútbol no se escribe solo con táctica: se escribe con carácter. Y eso es lo que viene a inyectar. Porque a Cristal hoy no le falta talento; le falta alma. Le falta ese fuego sagrado que Autuori alguna vez encendió en los vestuarios, en las charlas técnicas, en los ojos de sus jugadores.

Hay técnicos que llegan con sonrisas. Autuori llega con una cruz en la espalda. Una cruz hecha de urgencia, historia, orgullo y presión. Vuelve para ganar o para arder. Y en ese fuego, quizá, renazca Sporting Cristal. Porque a veces, solo a veces, los grandes necesitan tocar fondo para volver a ser eternos.

Y esta vez, Autuori no tiene permitido fallar.

Con todo lo mencionado, El Comercio hizo unas preguntas a dos exfutbolistas campeones con Sporting Cristal, de la mano de Paulo Autuori en el 2002.

¿Cuánto puede haber cambiado Cristal desde que se fue? ¿Qué va a pedir para cambiar Sporting Cristal? ¿Cristal se vuelve candidato con Autuori?

Paulo Autuori decidió la salida de Jean Ferrari de Sporting Cristal en la temporada 2002. (Crédito: GEC).

Diego Penny - campeón en 2012 y 2016

1) Cristal hoy es otro equipo. Ha pasado desde que Paulo Autuori se fue, un poco más de 22 años y los tiempos son distintos. Sobre todo por el respaldo económico de Backus como había antes, hoy lo maneja Innova, es una empresa que su política de empresa es invertir en menores y tratar que los menores sean los protagonistas del equipo y tratar de vender jugadores y ya no es como antes, que Cristal tenía la necesidad de contratar un jugador y Backus ponía el dinero. El plano económico ha cambiado un montón.

2) Yo siento que Paulo es muy inteligente en ese sentido de identificar las fortalezas y debilidades que hoy tiene Cristal, que se han acrecentado y que son más notorias sobre todo en el tema deportivo del primer equipo. Seguro hará una evaluación y verá a cada jugador en este tiempo, eso va a tomar cierta dificultades, porque Cristal tiene futbolistas que están al nivel, otros que no y otros que recién comienzan. Pablo tendrá que hacer una adaptación rápida, porque tiene que afrontar lo que viene rápido. ya que vienen partidos de Libertadores y torneo local. Yo siento que Autuori es un técnico ganador y que va a priorizar siempre ganar.

3) Para el Apertura, no. Cristal está muy lejos, tiene 13 puntos, 18 puntos tiene Melgar y la U tiene 17 con un partido menos. Es muy complicado que Cristal llegue al Apertura con los puntos que necesita para ser ganador de ese torneo. Yo creo que para el Clausura, si cambia un par de piezas, si trae refuerzos que conoce y potencia a los jóvenes, creo que Cristal si se puede volver candidato.

Diego Penny salió campeón en el Torneo Descentralizado 2016 con Sporting Cristal | Foto: Getty

Julinho - cuatro veces campeón (1994, 1995, 1996 y 2002)

1) La era de Paulo fue excelente, salimos campeones, fue mi último campeonato con Sporting Cristal. Paulo Autuori es un entrenador extraordinario, sino como persona también. Tiene una personalidad muy especial, buena gente y un manejo de grupo y vestuario impresionante. Es un tipo con mucha experiencia y aparte tiene ese estilo brasileño que conoce la identidad del club. Yo creo que Paulo es el entrenador indicado para dirigir a Sporting Cristal en este momento.

2) Yo creo que Paulo todavía no pide nada. Lo conozco bien a Paulo y primero evaluará al plantel para conocer a los jugadores, con eso verá lo que tiene a la mano y decidirá lo que se necesitará con respecto al cambio de jugadores.

3) Siempre un equipo que diriga Paulo va a terminar de ser candidato. Paulo tiene una capacidad tremenda como entrenador y por los equipos que pasó ganó campeonatos. Cristal con la entrada de Autuori va a ser uno de los candidatos del campeonato.

Julinho es el máximo goleador histórico de Sporting Cristal en la Libertadores (Foto: Eduardo Cavero / Perú21). / EDUARDO CAVERO

Enrique Ísmodes - campeón en 2002

1) El club cambió mucho en los últimos años pero siempre respetando y manteniendo la esencia, cristal en un club acostumbrado a ganar títulos cosa que en los últimos años no se viene logrando y es por eso la incomodidad del hincha que es entendible.

2) Lo primero es que lo dejen trabajar y tomar decisiones en lo deportivo, los que trabajamos con Paulo en el 2002 en Cristal sabemos que es un entrenador exigente al que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, en su momento hizo cambios drásticos en el plantel ese año que al final terminaron dando buenos resultados donde alcanzamos el título nacional.

3) Cristal siempre es candidato, más allá que no haya tenido un buen inicio en este campeonato todavía queda mucho por jugar y definitivamente la llegada de Paulo será muy importante en lo anímico tanto para el equipo como también para el hincha ya que se trata de un entrenador de primer nivel, ganador y con una historia importante dentro del club, ojalá su llegada ayude para que el hincha vuelva a recuperar la confianza en el equipo y vuelva a mostrar su apoyo que siempre a sido clave, a nivel del plantel seguramente Paulo pedirá la llegada de algunos refuerzos y esperando la pronta recuperación de algunos lesionados cristal volverá a meterse en la pelea por el título.

¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Paulo! 🙌



Nos complace anunciar que Paulo Autuori será el nuevo Director Técnico del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



Campeón en 2002, regresa a La Florida para aportar con su experiencia y trabajo al frente del equipo.



¡Muchos éxitos… pic.twitter.com/jBC6ePp9Tm — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 17, 2025

Sérgio Júnior - campeón en 2002

1) Creo que hace muchos años tras la salida de Paulo, ya salieron campeones otras veces, difícil de opinar.

2) Creo que va a poner su cara en el club como la primera vez. Los jugadores que tienen voluntad se van a quedar.

3) Con toda certeza creo que sí. Cristal con Paulo Autuori vuelve a pelear por títulos.

