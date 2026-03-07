El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 quedó manchado por un supuesto insulto racista sobre el futbolista Cristiano Da Silva.

En los minutos finales del duelo en el estadio Alberto Gallardo, Cristiano señaló que el argentino Franco Coronado le habría dicho ‘macaco’.

El lateral ‘celeste’ esperó a Coronado en los pasillos para encararlo, y tuvo que ser separado por sus compañeros.

La institución celeste no tardó en pronunciarse con un comunicado oficial.

“Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley, porque este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia”, se puede leer.