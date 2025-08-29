Sporting Cristal emitió un comunicado el último jueves para expresar su descontento por las alteraciones en las localías naturales de ciertos clubes que, sin duda, generan ventaja deportiva en la Liga 1 Te Apuesto.

La institución del Rímac apunta a que “se autoriza a que clubes actúen como locales en regiones distintas a su sede habitual por razones de alto riesgo o aforo”.

Como se recuerda, esta situación se ha presentado en diversas ocasiones, generándose así una clara distorsión en el torneo.

Comunicado de Cristal

Sporting Cristal inició de buena forma el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto en el que, disputadas seis fechas, ha ganado en cuatro ocasiones y empatado en las restantes.

Como se recuerda, pese a haber jugado en Juliaca y derrotado a Binacional, este triunfo no cuenta, tras el descenso administrativo del citado club.

