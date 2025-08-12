Felipe Vizeu, el ‘9′ brasileño elegido por Sporting Cristal: ¿Cómo negocia su salida con el Clube do Remo?

Tras las contrataciones de Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, Sporting Cristal se alista para cerrar el cuarto fichaje, uno de los más esperados por los hinchas celestes, la del delantero extranjero. En las últimas horas se pudo conocer que Felipe Vizeu ha sido elegido por el club rimense para ocupar el espacio que dejó el uruguayo Martín Cauteruccio, quien hace ya más de un mes dejó el Rímac para jugar en Bolívar de La Paz.

Vizeu es un delantero de 28 años que viene jugando esta temporada en el Club do Remo de la Serie B de Brasil. El futbolista ha disputado 26 partidos y ha marcado tres goles con el conjunto de la ciudad de Belém. Más allá de que sus números en esta campaña no han sido positivos, el área deportiva de los rimenses confía en que pueden sacar su mejor versión y, sobre todo, que puede aportar en el plantel.

La operación por el 9 en Sporting Cristal está siendo muy compleja. Por ahora, @juniorscunha dice que las negociaciones entre Clube do Remo de la Serie B de Brasil y la SC por Felipe Vizeu "están avanzadas", pero no han "concluido". Horas claves. @dt_elcomercio @elcomercio_peru — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) August 12, 2025

Desde Brasil, el periodista Junior Cunha, del portal Estado do Pará Online (EPOL), sostiene que la negociación de club a club por Vizeu están “avanzadas”, pero aclara que no han “concluido”. En tanto, el comunicador Nelson Torres agregó que el exatacante de la selección brasileña Sub 20 no participó de las prácticas del martes y que ya se habría llegado a un “acuerdo de rescisión” de contrato para fichar por Sporting Cristal.

En tanto, en La Florida están bastantes cautos respecto a la operación por Felipe Vizeu,quien ha jugado en Flamengo, Udinese, Gremio, Criciúma, entre otros clubes. Para la directiva celeste el fichaje del delantero extranjero ha sido bastante complejo y no es una sensación externa, es lo que han vivido y vive la plana dirigencial hasta que no se estampe la firma del futbolista.

