El ‘9′ es brasileño. Este jueves 14 de agosto, Sporting Cristal oficializó el fichaje de Felipe Vizeu a través de sus redes sociales. El futbolista ‘carioca’ llega para asumir la posición de delantero centro que dejó vacante Martín Cauteruccio.

El delantero de 28 años rescindió contrato con Remo de la Serie B de Brasil y firmó con el cuadro ‘celeste’ hasta finales del 2026.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

En esta temporada jugó un total de 26 partidos, entre liga, Copa do Brasil, torneo estadual y Copa Verde, en donde anotó 3 goles y brindó 2 asistencias.

¡Bienvenido al Rímac, Felipe! 🙌



Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ⚽️💪



¡A dejarlo todo por nuestros colores!#SaludVizeu#FuerzaCristal pic.twitter.com/kCd5m0xuu6 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 14, 2025

Tras pasar los exámenes médicos y estampar su firma se pondrá bajo las órdenes de Paulo Autori, quien prepara el partido ante Binacional en Juliaca.

Sporting Cristal (1°) comparte el liderato del Torneo Clausura con Universitario de Deportes (2°), aunque los ‘celestes’ gozan de una mejor diferencia de goles. Asimismo, Cusco (3°) se mantiene al acecho con un punto menos, pero con un partido pendiente.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.