Felipe Vizeu. (Foto: Remo)
Redacción EC

El ‘9′ es brasileño. Este jueves 14 de agosto, Sporting Cristal oficializó el fichaje de Felipe Vizeu a través de sus redes sociales. El futbolista ‘carioca’ llega para asumir la posición de delantero centro que dejó vacante Martín Cauteruccio.

El delantero de 28 años rescindió contrato con Remo de la Serie B de Brasil y firmó con el cuadro ‘celeste’ hasta finales del 2026.

En esta temporada jugó un total de 26 partidos, entre liga, Copa do Brasil, torneo estadual y Copa Verde, en donde anotó 3 goles y brindó 2 asistencias.

Tras pasar los exámenes médicos y estampar su firma se pondrá bajo las órdenes de Paulo Autori, quien prepara el partido ante Binacional en Juliaca.

Sporting Cristal (1°) comparte el liderato del Torneo Clausura con Universitario de Deportes (2°), aunque los ‘celestes’ gozan de una mejor diferencia de goles. Asimismo, Cusco (3°) se mantiene al acecho con un punto menos, pero con un partido pendiente.

