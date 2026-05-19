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Felipe Vizeu previo al partido de Cristal ante Junior: “Es la última chance para nosotros”. (Foto: Sporting Cristal)
Felipe Vizeu previo al partido de Cristal ante Junior: “Es la última chance para nosotros”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Felipe Vizeu habló en la previa del decisivo partido que disputará Sporting Cristal frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. El delantero brasileño reconoció el difícil momento del equipo, aunque dejó claro que todavía mantienen la esperanza de seguir en carrera.

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