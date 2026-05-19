Felipe Vizeu habló en la previa del decisivo partido que disputará Sporting Cristal frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. El delantero brasileño reconoció el difícil momento del equipo, aunque dejó claro que todavía mantienen la esperanza de seguir en carrera.

“En la Copa Libertadores estamos vivos. Sabemos que es la última chance para nosotros. Sabemos que esta situación no es nuestro lugar y podemos salir adelante”, expresó el atacante rimense, mostrando confianza en obtener un buen resultado.

Vizeu también se refirió al malestar de los hinchas por los recientes resultados y aseguró entender las críticas. “Entiendo a la hinchada porque estamos en un club grande y también sabemos que nosotros estamos molestos por el momento que vivimos”, apuntó.

“En la copa estamos VIVOS. Sabemos que es la última chance para nosotros. Sabemos que la baja no es nuestro lugar y podemos salir de esta situación”



Felipe Vizeu, jugador de Sporting Cristal



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El cuadro bajopontino llegará golpeado al encuentro internacional y además tendrá bajas importantes. Se confirmó que Miguel Araujo, Luis Iberico y González no viajarán a Colombia junto al plantel, por lo que quedarán fuera del compromiso ante Junior.

Sporting Cristal suma seis puntos en el Grupo F y ocupa el tercer lugar. Una victoria le permitirá ponerse cerca de la clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

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