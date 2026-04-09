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Felipe Vizeu tras darle el triunfo a Sporting Cristal: “Sabía que este momento llegaría”. (Foto: Sporting Cristal)
Felipe Vizeu tras darle el triunfo a Sporting Cristal: “Sabía que este momento llegaría”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Felipe Vizeu, delantero de Sporting Cristal, fue el autor del gol con el que los celestes vencieron 1-0 a Cerro Porteño en su debut en la Copa Libertadores 2026. El brasileño disfruta el momento y le agradeció al técnico Zé Ricardo por la confianza.

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