Felipe Vizeu, delantero de Sporting Cristal, fue el autor del gol con el que los celestes vencieron 1-0 a Cerro Porteño en su debut en la Copa Libertadores 2026. El brasileño disfruta el momento y le agradeció al técnico Zé Ricardo por la confianza.

“Siempre he entrenado mucho, trabajando, pensando en el equipo y eso es lo más importante. No solo se gana partidos con gol de Vizeu, lo más importante es que Cristal gane el partido”, declaró el delantero celeste tras el partido.

Vizeu aseguró que está comprometido con Cristal y el esfuerzo que ha realizado para que las cosas le salgan bien. “Yo soy un jugador que siempre trabajo mucho y cuando no estás haciendo las cosas bien, te queda una presión mayor”, apuntó.

Felipe Vizeu anotó el gol con el que Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño. (foto: GEC)

“Sabía que este momento pasaría, porque estoy trabajando mucho. Lo más importante no es el gol, sino la victoria”, agregó el brasileño, quien ingresó en el segundo tiempo para ser decisivo en los últimos metros.

Por último, agradeció la confianza del técnico Zé Ricardo. “El profesor me ayudó de cierta forma en mi formación. Lo más importante es tener su confianza pero es una nueva historia y estoy feliz de haber podido marcar en su primer partido para un gran triunfo”, indicó.

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