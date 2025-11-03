Sporting Cristal tuvo una aparatosa caída por 6 a 0 ante Universitario de Deportes y no pudo clasificar a la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina 2025.

El duelo se llevó a cabo en la sede de Campo Mar U (Lurín) y definía al primer finalista. En el duelo de ida el partido quedó empatado a cero.

Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal Femenino, dio la cara tras la aparatosa goleada ante la ‘U’.

“Primero pedirle perdón al hincha de Sporting Cristal por lo que hemos hecho hoy día. Sinceramente no está a la altura del club”, mencionó Galdos.

“Para el resultado de hoy no hay excusas. Perdón a la institución que no merece que hayamos hecho una actuación como la de hoy. No debió terminar como terminó”, lamentó.

Universitario de Deportes está a la espera de su rival, en el duelo entre Alianza Lima y Mannucci.

