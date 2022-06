A poco de que ‘Canchita’ deje de jugar en la Liga 1. Sporting Cristal tiene a Christofer Gonzales como uno de sus mayores emblemas a nivel de plantilla y, por tal motivo, Banfield viene mostrando interés por el mediocampista celeste. Eduardo Spinosa, presidente del club de Buenos Aires, aseguró que empezarán las “gestiones necesarias” para fichar al también jugador de la Selección Peruana.

“Él es un jugador que nos interesa en la institución. Haremos las gestiones necesarias para ver si es que es posible contar con sus servicios en Banfield”, sostuvo el presidente del ‘Taladro’ en una entrevista brindada para Infobae.

Christofer Gonzales llegó a Sporting Cristal en 2019, obteniendo el título nacional con los celestes en 2020, temporada en la que los bajopontinos lograron ganarle a Universitario en los Play Offs, bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera.

Con un recurrente llamado a la Selección Peruana, ‘Canchita’ ha demostrado ser un mediocampista con mucha visión de juego y gol, características que han convencido al Banfield para intentar sumarlo a sus filas, aunque son conscientes de que la misión no será nada fácil.

Mosquera desconoce salida de Gonzales

El buen presente de Christofer Gonzales en Sporting Cristal hizo que despierte el interés de varios equipos por quedarse con sus servicios (desde Banfield lo siguen de cerca). Por ello, Roberto Mosquera dio detalles de su futuro, el mismo que no estaría nada lejos de las instalaciones de La Florida.

“Christofer Gonzales reaparece este fin de semana. Está bien y entrenó normal. La directiva me dijo que no hay proyecto para que (‘Canchita’) se vaya de la institución. No hay arreglo de ningún jugador con otro equipo”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.