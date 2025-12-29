Sporting Cristal: Grupo Innova Sports confirmó la venta de la agencia de futbolistas AGREF.

El Grupo Innova Sports, que es dueña del club Sporting Cristal, confirmó la venta de la agencia AGREF, encargada de representar futbolistas. El anuncio lo hizo este lunes 29 de diciembre mediante sus redes sociales.

“Luego de un proceso de negociación desarrollado en los últimos meses, se ha concretado exitosamente la venta total de AGREF (Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas), la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026″, explicó el Grupo Innova Sports.

De acuerdo al mismo comunicado, la transacción se realizó a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, liderada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos.

“Durante los años bajo la propiedad del Grupo Innova Sports, AGREF consolidó una trayectoria sólida y verificable, aportando 12 futbolistas a la selección peruana”, destaca la empresa dueña de Sporting Cristal.

Asimismo, mencionó que más del 92% de sus asesorados participó en procesos de selecciones nacionales y concretó operaciones internacionales en 38 países a nivel mundial.

Con ello, la agencia AGREF ya no tiene ninguna relación con Sporting Cristal.