Sporting Cristal visitó a Bolívar en La Paz por Copa Libertadores y no solo se quedó sin aire durante el partido, sino también sin paciencia al sumar su tercera derrota consecutiva en una temporada que empezó con el pie izquierdo. La frustración del equipo ‘celeste’ empezó en el primer tiempo y no solo se veía en el campo de juego, sino también en el banquillo con un Guillermo Farré que en lugar de ser expresivo o dar muchas indicaciones, optó por un silencio y la resignación.

Hacia el final, con un 3-0 ya en contra y sentenciado, nadie más que él mismo sabía de su cuestionamiento y fue el ‘Camello’ Soto quien dio las indicaciones a los que ingresaron al segundo tiempo.

Sporting Cristal vs. Bolívar, por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 (Foto: Getty Images).

De la poca ilusión a la agonía

Si bien Sporting Cristal venía de caer por 4-1 ante UTC en Cajamarca el último fin de semana, a nivel de Copa Libertadores algunos jugadores ‘celestes’ se quedaron con la buena sensación de que estuvieron cerca de rescatar un empate ante el monstruoso Palmeiras.

Si bien esta vez se trataba de Bolívar en La Paz y el factor de altura podía pesar, en la previa del partido se hablaba de mística ‘celeste’ en el vestuario, más allá de haberse quedado inesperadamente sin su goleador Martín Cauteruccio en la previa del partido por una lesión lumbar.

Y las palabras de aliento minutos antes de que los jugadores salieran a la cancha del Hernando Siles no faltaban, sobre todo del capitán al que le toca ver los partidos desde fuera hace tiempo: Yoshimar Yotún. El volante nacional acompañó a la delegación ‘rimense’ a modo de motivación en un vestuario muy tenso por el mal momento que viene pasando el equipo a nivel futbolístico y dirigencial.

Desde el arranque del encuentro a Guillermo Farré parecía pesarle todo lo que se viene cuestionando su trabajo en el último tiempo. Si bien Gustavo Zevallos, el gerente deportivo de Sporting Cristal, había ratificado que el entrenador seguirá en el equipo, es sabido que no se encuentra en una situación cómoda y así lo dio a notar desde que se dio el pitazo inicial.

Farré optó por un silencio resignado, por dar pocas indicaciones y, sobre todo, por las manos en los bolsillos y la mirada hacia el piso. Una vez que Cristal recibió el primer gol en contra en el minuto 12 tras un penal ocasionado por Martín Távara, el banquillo de Sporting Cristal no se pronunciaba. No había nadie que aplaudiera a sus jugadores a modo de que no decaigan. El ‘Camello’ Soto se encontraba sentado y Farré seguía en silencio.

En la cancha la historia era distinta. La calentura del partido se vivía distinto y fueron Irven Ávila y Gianfranco Chávez quienes alentaban al equipo a que no decaigan. Pero al recibir el segundo tanto en el minuto 44, el equipo no solo se ahogaba por la altura sino también por el desánimo.

En el entretiempo, la consigna de que la diferencia era de apenas 2-0 era el argumento principal de optimismo para los líderes del vestuario, entre ellos Yoshimar Yotún. El empate parecía difícil pero no imposible, pero había defender bien y a partir de ahí empezar a construir. Las indicaciones de Farré fueron, justamente, sobre este sector del campo considerando que es su problema más grave: Sporting Cristal ha recibido diez goles en los últimos tres partidos.

Un récord negativo

Con la derrota en La Paz, Sporting Cristal se convirtió en el club con más derrotas en la Libertadores con 114 derrotas en 293 partidos, superando a Alianza Lima, que suma 113 en 193 partidos según la página en X Son Datos No Opiniones.

Sin embargo, no contaban con que Bolívar iba a salir como una aplanadora aprovechando su buen acondicionamiento a la altura. Sporting Cristal no podía levantar cabeza y se puso en la incómoda posición de jugar en su propia área todo el tiempo complementario. El tercer tanto de Bolívar parecía asomarse y el ‘Camello’ Soto decidió ponerse de pie para poder apoyar a Guillermo Farré en dar algunas indicaciones.

La goleada de Bolívar llegó en el minuto 58 y fue entonces que recién el banquillo de Sporting Cristal se movió: Jhilmar Lora por Jesús Pretell y Catriel Cabellos por Christopher Gonzáles. El encargado de dar las indicaciones fue el ‘Camello’ Soto en lugar de Guillermo Farré, quien parecía seguir viviendo su propia película con las manos en los bolsillos y la cabeza cabizbaja.

En el resto de minutos el trámite del partido no fue muy distinto. Bolívar imponiéndose ante un Sporting Cristal que cuidaba su arco temerosamente a excepción de Diego Enríquez, quien a base de aplausos y gritos trataba de contagiar un poco de su seguridad desde el arco a su línea defensiva.

Finalmente, ya con el 3-0 en contra y estando último en la tabla, el enojo y el temor por lo que se viene se veía en los rostros de los jugadores de Sporting Cristal porque estaban convencidos de que, más allá de que es hasta comprensible una derrota en la altura de La Paz, esta vez la goleada en contra era parte de un mal momento mucho más grande y profundo que viene desde el inicio de temporada. El silencio prolongado de Guillermo Farré era una prueba más de que realmente nunca encontró respuestas en este Sporting Cristal.