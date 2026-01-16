Gustavo Zevallos, director de Cristal: “El séptimo extranjero es una muy mala decisión; muchos piensan solo en el corto plazo porque es más fácil que invertir ese dinero en menores”

El caso de Jesús Pretell, nuevo jugador de LDU de Quito dirigido por Tiago Nunes, fue un golpe sorpresivo para el fanático bajopontino, al igual que la duda sobre si ese espacio en el mediocampo será cubierto por la directiva en este momento. Zevallos también se refirió al segundo amistoso de preparación, al estado de Felipe Vizeu, a la inesperada lesión de Renato Solís —quien apuntaba a ser el segundo arquero del plantel—, a los refuerzos extranjeros, con Gabriel Santana como uno de los nombres que más ilusión despierta, y a la presencia de nuevos rostros juveniles.

Existe una preocupación porque tras la salida de Jesús Pretell no se observa un jugador de las mismas características más allá de Gustavo Cazonatti...

Tenemos a varios jóvenes como Gerson Castillo de la Sub 18, que está entrenando con nosotros. Es fuerte, joven, con hambre y con ganas. Cuando apareció esta propuesta [por Pretell], creímos que no era correcto negarle la salida. Estamos en un club con una gran amplitud de jugadores y el medio es muy competitivo. Además, se trataba de una oportunidad en un club importante, con un entrenador [Tiago Nunes] que lo conoce y que le ha dado respaldo. Eso facilita las cosas: él sabe a dónde va y sabe que va a jugar. Es un jugador que ha sido capitán del club y que está en la selección peruana. Vimos que el puesto, el mediocampo, estaba congestionado y, cuando apareció la propuesta, decidimos liberarlo y facilitar su salida.

¿Eso quiere decir que no van a cubrir ese espacio que dejó Pretell?

Mira, no es un tema económico, es un tema deportivo. Nosotros mantenemos la coherencia, pasa por un aspecto 100% deportivo y si lo escuchan a Paulo [Autuori], piensa de esa misma manera. Esa posición está poblada y también hay jóvenes a disposición, que han recibido el visto bueno del comando técnico, que los han visto jugar en sus duelos de menores. Por ahora, estamos conformes con lo que tenemos, pero el fútbol también es dinámico, es cambiante, pero estamos trabajando en base a sacar los resultados con este plantel.

¿Hubo algún beneficio económico para el club en esa operación?

Prefiero mantener eso en el ámbito privado. Él ha sido liberado, pero siempre el club piensa en sus intereses, también en lo material.

Han promovido varios jugadores de la Sub 18 al primer equipo..

Son jugadores que han trabajado todo el segundo semestre del año pasado con nosotros. Por ejemplo, Gerson Castillo es un chico de Pisco, que ha destacado en la Sub 18, del equipo campeón, y que tiene mucha proyección. Para nosotros siempre es importante observar el trabajo de los jóvenes durante el año y creo que están siendo recompensados por su trabajo y su continuidad.

Se ha visto también a Yamir del Valle, quien estuvo a préstamo en la MLS Next Pro...

Del Valle es un talentoso volante de 19 años que estuvo cedido en el Cincinatti II. Tuvo acción en el amistoso con Moquegua y se está mostrando ante el comando técnico.

En el encuentro contra Moquegua se utilizaron hasta tres oncenas diferentes. ¿Pasará lo mismo en el segundo amistoso?

Eso es decisión de Paulo [Autuori]. Entiendo que quiere ver a todos los chicos del primer equipo.

Sporting Cristal ha contratado dos experimentados jugadores brasileños para reforzar su plantilla 2026. (Foto: Sporting Cristal)

— Entiendo que el segundo amistoso ya no será contra The Strongest...

Es así, ellos ya no vendrán a Lima a jugar amistosos y bueno, ahora el segundo encuentro de preparación, el 21 de enero, será contra Sport Boys. Luego enfrentaremos el 25 de enero a la Universidad Católica de Ecuador, que es un equipo al que ya enfrentamos el año pasado por estas fechas de pretemporada y que terminó cuarto en la liga de Ecuador. Es un buen rival.

Tenía la información de que se podía jugar un cuarto amistoso. ¿Está sobre la mesa esa opción?

Muchas veces quieren que se jueguen más amistosos, pero en realidad es muy fructífero que el comando técnico trabaje al 100% con el equipo y eso es lo que está realizando ahora mismo Paulo. Tras el duelo contra la Universidad Católica de Ecuador no habrá más amistosos, sobre todo porque una semana después ya debutamos en la Liga 1 en Cusco.

Sporting Cristal tendrá como competencias la Liga 1 y la Fase 2 de la Copa Libertadores. ¿Cómo afrontan ambos retos?

Nosotros no priorizamos una competencia sobre otra. Estamos preparados mentalmente para disputar ambas de la mejor manera posible y lograr resultados tanto a nivel local como internacional. A nivel nacional, vamos a pelear por el título, por ser campeones.

Sporting Cristal fue uno de los clubes que se opuso al séptimo cupo de extranjero. ¿Por qué esa postura?

Nosotros, como institución, estamos totalmente en contra. Pensamos que si no le damos espacio al producto nacional, ¿cuántos años más van a pasar para que sigamos esperando resultados? Se habla de que los clubes peruanos han avanzado en Copa Libertadores, pero lo han hecho con muchos extranjeros, y eso no lo entiendo. Hay que darle espacio a los jóvenes.

Santana es un volante de avanzada de experiencia y con una gran técnica que ayudará a Sporting Cristal en el ataque.

Esta medida afecta directamente al fútbol peruano...

Totalmente. Así como estamos en desacuerdo con el séptimo extranjero, también lo estamos con la eliminación de la bolsa de minutos. Me parece una locura. Es una muy mala decisión para la liga y poco saludable para el fútbol peruano. Si los clubes, sobre todo en provincia, solo contratan extranjeros y no tienen una obligación de poner jóvenes, no se desarrolla el producto nacional. No tengo nada contra los extranjeros, pero pensando en el país, esto va en contra del crecimiento.

¿Cristal dejó constancia de su postura en la asamblea de la Liga Profesional?

Sí, levantamos la mano y expresamos nuestro desacuerdo. Pero lamentablemente muchos piensan solo en el corto plazo, en traer un extranjero más, porque es más fácil que invertir ese dinero en menores. Eso no apunta al futuro del país.

¿El club podría usar ese séptimo cupo más adelante en la temporada?

El fútbol es una industria dinámica y cambiante. Hoy estamos abocados a trabajar con lo que tenemos. No sería responsable prometer algo, pero siempre existen situaciones que hoy no están y mañana sí. Es una posibilidad, pero ahora estamos siendo coherentes con lo que pensamos y decimos.

¿Cómo ve a Paulo Autuori en este inicio de temporada?

Paulo es un técnico con mucha experiencia, maduro, que conoce el medio. El equipo no solo mejoró en resultados, sino también en funcionamiento, y con muchos chicos jóvenes formados en el club. Esa es una tradición de Cristal y Paulo está muy alineado con esa idea.

Sporting Cristal venció a CD Moquegua en amistoso disputado en La Florida | Foto: SC

¿Qué puede decir de los tres extranjeros que llegaron al plantel?

Son jugadores que veníamos siguiendo desde hace bastante tiempo. No es un gusto personal ni de la directiva, sino una necesidad deportiva del equipo. Paulo siempre da su opinión y ha sido favorable para que estén con nosotros. Han venido convencidos del proyecto, y eso es fundamental.

Mucho se habló del aspecto económico del mercado. En ese contexto, ¿qué representa la llegada de Gabriel Santana?

Gabriel es un jugador que hizo un muy buen año en Mirassol FC. Fue requerido por otros clubes [de Brasil] con presupuestos mayores al de Sporting Cristal, pero él prefirió el proyecto deportivo del club. No es un jugador barato, es un jugador caro, y aun así Cristal decidió traerlo porque responde a una necesidad deportiva.

¿Eso confirma que el tema económico no fue determinante en su fichaje?

Totalmente. Aquí no se trata solo de cifras, se trata de proyecto. Gabriel vino convencido, con ganas de estar en el club. Muchas veces hay jugadores que priorizan lo material y luego no se comprometen. En este caso, él eligió Sporting Cristal.

¿Pesaron las referencias que tuvo del club y del cuerpo técnico?

Muchísimo. Fabinho Eiras, nuestro preparador físico, ya había trabajado con Gabriel, hubo referencias muy positivas de gente que conoce bien el club y el medio. Hoy no solo se observa al jugador por video, sino también por las referencias a las que uno accede.

Vizeu arribó a Sporting Cristal a mediados de la pasada temporada.

Felipe Vizeu no ha sido visto en el último partido de preparación. ¿Está lesionado?

No, Felipe está bien. Está en óptimas condiciones. No ha iniciado en el amistoso, pero no hay ninguna lesión de por medio. Ha estado trabajando también en temas de recuperación y adaptación, pero médicamente está bien, como el resto del plantel.

Entonces, su ausencia no responde a un problema físico o muscular...

Exactamente. No hay lesión. Es netamente un tema de trabajo, de carga y de planificación. Todos están aptos para trabajar a diario con Paulo.

Sobre Renato Solís, ¿qué tan grave es su lesión?

Se confirmó la lesión y va a ser operado, posiblemente este fin de semana y va a estar de baja unos meses.

— ¿Eso quiere decir que ahora mismo César Bautista de la Sub 18 es el segundo arquero del equipo?

Bautista ha tenido muy buena participación y es una alternativa, aunque siempre estamos observando otras opciones, siempre hay que estar atento a ello. Nosotros estamos observando lo que pasa no solamente con lo que tenemos, sino con lo externo, porque de repente hay un momento determinado, hay alguna necesidad, hay que saber qué cosas se necesitan y a dónde acudir.

Finalmente, ¿cómo cayó en Cristal la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima?

Luis es un jugador que todos conocemos y respetamos. Tuvo un paso importante por el club, pero hoy pertenece a otra institución. Nosotros estamos enfocados en el presente y en el futuro inmediato. No haré más comentarios.