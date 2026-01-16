Carlos Lázaro
Gustavo Zevallos, director de Cristal: “El séptimo extranjero es una muy mala decisión; muchos piensan solo en el corto plazo porque es más fácil que invertir ese dinero en menores”
Sporting Cristal cumple su segunda semana de pretemporada en La Florida bajo el mando del comando técnico de Paulo Autuori. El DT brasileño, que continúa al frente del equipo rimense, trabaja en la búsqueda de su mejor once de cara al debut en la Liga 1 y a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En ese contexto, Gustavo Zevallos, director deportivo de los celestes, conversó con Deporte Total sobre una serie de incógnitas que se han generado entre los hinchas.

