En la previa del plato fuerte de la cuarta fecha de la Liga 1, Deporte Total conversó con Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, quien no solo se refiere al trascendental duelo contra los blanquiazules, sino también hace un análisis de este arranque de temporada, que se ha visto afectada por una serie de lesiones que preocupa al hincha y al comando técnico de Guillermo Farré. Zevallos, quien volvió al club rimense después de casi doce años.

Irven Ávila fue el héroe en la 'Ciudad Incontrastable' al anotar el único gol del encuentro en donde Sporting Cristal salió airoso. (FOTO: Prensa Sporting Cristal).

El directivo también revela una fecha exacta para el retorno de Yoshimar Yotún, capitán de la SC que ya está a punto de cumplir un año fuera de las canchas, habla de la incorporación de Axel Cabellos, un joven lateral izquierdo con proyección, y de la crítica del hincha con la directiva, de la filosofía en cuanto a fichajes y el espacio que se le da a los jugadores formados en La Florida.

El hincha de Sporting Cristal es muy exigente con el triunfo, sobre todo con las formas de conseguir ello y hoy el seguidor celeste no está conforme con el equipo…

Es evidente que la historia del club hace que el hincha tenga esa exigencia del buen juego, porque a lo largo de los años, del tricampeonato, por ejemplo, hubo grandes equipos con jugadores como Solano, Garay, Julinho, Hidalgo, Soto, entre muchos más. El club se ha visto bien representado con equipos en los que siempre ha habido futbolistas técnicamente dotados. Entonces, el hincha es exigente. Quiere que el equipo no solo gane, sino que también lo haga jugando bien y quiero dejar en claro a todos de que eso es lo que se intenta hasta ahora en la institución.

Pese a esa desazón, el hincha viene cumpliendo su parte de ir a alentar al equipo…

Y creo que este sábado es una buena oportunidad para que los hinchas de Cristal vean esa estructura que tiene el club, de que siempre se intenta jugar correctamente, bien, porque tenemos los personajes para la obra teatral. Es evidente que hay futbolistas con buen pie como Lora, Távara, el ‘Santi’ [González], el mismo Pretell, que ha mejorado enormemente. Años atrás era un futbolista con mucho despliegue, que barría por acá, por allá, pero ahora no solo hace eso. A su juego le ha incorporado más seguridad con la pelota, mejor pase, tanto corto como a veces largo. Justamente, eso hace que uno piense y que vea que la línea que quiere el club y que entiende el entrenador, se vea y se exija cada día que sea mejor ese futbolista.

El plantel también ha sufrido diversas lesiones…

Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada. Es verdad que hay muchos lesionados, pero el fútbol es así. La exigencia hace muchas veces que sucedan estas situaciones y puedo decir que tenemos un plantel numeroso que ha permitido que a pesar de todas las lesiones presentadas, creo que el sábado es un buen momento para ver al equipo. Confiamos en el plantel. Recién es la cuarta fecha, pero el grupo está mentalizado, con el objetivo claro, al frente. Como siempre digo, lo más importante en este club es pensar solo en el título y en eso se enfocan todos.

¿Las lesiones se deben de repente a una carga mayor en la pretemporada?

Las lesiones no son de ahora, vienen del año pasado. Las de este año son cortitas como el desgarro de Pacheco, la ruptura de ligamento cruzado de Cazonatti. ‘Canchita’ Gonzales ya está bien, Leandro Sosa recuperándose, pero todos los demás [Leonardo Díaz, Yoshimar Yotún, Renato Solís, Luis Iberico] son del año pasado y están terminando su recuperación.

Gustavo Zevallos se reencontró con Fernando Mellán, uno de los referentes de la institución rimense. (FOTO: Prensa Sporting Cristal).

¿Y el caso de Luis Iberico?

A él le recrudeció la molestia en la rodilla. Iberico está en un proceso de recuperación, se le ha hecho un tratamiento especial. Justo hablaba estos días con él y estaba más tranquilo. En dos semanas debe estar entrenando con el equipo y para la tercera semana ya debe estar a disposición del entrenador. En líneas generales, el departamento médico está muy bien representado, estamos todos pendientes de que las cosas funcionen. El club tiene una muy buena estructura, se autogestiona y asó como hay un buen departamento de marketing, un buen departamento comercial, un buen departamento legal, todo el área del staff deportiva funcionan muy bien y estamos atentos a que cada día los lesionados vayan mejorando porque tenemos muchas ganas de contar con ellos, de que estén listos para jugar.

¿Y cómo está Leonardo Díaz?

Sí, él también tuvo una operación, ya estaba jugando, pero tuvo una molestia, una limpieza que es una situación más sencilla, pero ello demanda retirarlo del primer equipo, pero ahora ya está nuevamente trabajando con el grupo. Ya entrena a la par de sus compañeros, con una leve intensidad, por lo que debe estar disponible para el cuerpo técnico en las próximas fechas.

¿Cazonatti ya tiene fecha para operarse?

Estamos en todo el proceso, viendo el día de la operación.

¿Se opera acá en Lima?

Sí. Estamos en esta parte final. Me imagino que esto debe ser cuestión de días. Te adelanto que a más tardar este fin de semana ya debería estar siendo operado. Luego viene el tema del descanso, la recuperación. En La Florida contamos con un buen departamento de rehabilitación y se trabajará como se realiza con Yotún, con Renato Solís, que ya está trabajando con los arqueros. Él está bastante recuperado. Estas situaciones no son ideales, son situaciones adversas que uno tiene en esta industria y hay que ver siempre la manera de buscar soluciones, ver los tratamientos, las recuperaciones.

Ya que tocaste el nombre de Yoshimar Yotún, ¿cuándo realmente estará apto para jugar?

Yo indiqué anteriormente que sería a mediados o finales de marzo. Él está en la parte final de su proceso. Ha sido una operación compleja la de Yotún, mucho más complicada que la de Renato [Solís] o la de Leo Díaz. También tiene mucho que ver la edad. La recuperación es más larga, pero él, más allá de todo ese escenario, puedo adelantar a todos que está poniendo de su parte para estar listo. Es un tremendo profesional ‘Yoshi’, lo admiramos. Da gusto verlo entrenar, cómo hace las cosas, con tantas ganas y tantos deseos de ya querer estar operativo. Yotún lleva con él lo que es el ADN de Sporting Cristal.

¿Entonces Yotún recién volvería en abril?

Esta parte final es donde más cuidado debemos tener con él. Yo dije a finales de marzo, pero creo que recién en abril lo vamos a tener operativo. Me imagino que en las primeras semanas de abril ya estará a disposición del entrenador.

‘Yoshi’ será uno de esos refuerzos que le faltan a Cristal en la volante…

Claro. Seguramente irá de a poco, pero ya tendremos Copa Libertadores y será opción para el equipo. El sorteo de la fase de grupos es el 17 de marzo y la primera fecha se jugará entre el 1 y 3 de abril. No sabemos si nos va a tocar debutar en casa o de visita, pero ahí inicia nuestro camino en la Copa.

¿Y cuál es el estado de Leandro Sosa?

Nosotros llegamos [a La Florida] el domingo a las 7 de la mañana. Una hora después veo el campo de entrenamiento y estaba corriendo solo. Es un jugador que tiene un ímpetu y unas ganas de estar listo. No creo que llegue al partido de este sábado, pero sí para las próximas fechas. Él está bastante mejor que los demás compañeros.

Y metiéndonos a la Liga 1, la fecha pasada vivieron una odisea en su viaje a Huancayo…

Cuando hablaba del ADN de Sporting Cristal, de lo que representa Yotún, justamente se vincula a lo que vivimos en Huancayo, de esa entereza, de la solidaridad y el esfuerzo que pone un jugador del club. El bus se quedó parado a las 3:45 de la madrugada y como no avanzaba por el huaico, que pasaba delante de nosotros y debajo del vehículo, se bajaron

TRABAJO EN EQUIPO EN CUALQUIER TERRENO: tras el triunfo 1-0 ante Sport Huancayo, Sporting Cristal sufrió la cancelación del vuelo y tuvieron que regresar en micro. ¿El problema? Las intensas lluvias y el complicado trayecto... 😱 pic.twitter.com/hqhtoeTR4E — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

Se viralizaron en redes los videos de los jugadores empujando el bus y luego el club se pronunció en un comunicado…

Son cosas que pasan en el fútbol. Hicimos muy bien en informar lo que habíamos vivido. Nadie ha tratado en ningún momento de victimizarse, ni de exagerarlo, ni alarmar, porque no era necesario. Se dio una situación que, producto de la naturaleza, se da muchas veces. No fuimos por la carretera normal, fuimos por Canta, que yo no la conocía. Una ruta un poco más larga [que la Carretera Central], pero nada de curvas, mucho más tranquilo.

Imagino que también esa sensación de haber ganado en Huancayo como que amenizaba esa furia de la naturaleza…

Claro, pero no se esperaba este suceso. Son situaciones que nos tocan, pero que yo, del lugar que me corresponde, me siento contento, satisfecho y orgulloso del plantel y de toda la delegación porque todos se bajaron a empujar el carro. Uno tiene que pensar que el carro tiene que moverlo todos para el mismo lado y eso fue lo que se vio físicamente. Es algo que no me queda duda de que lo único que hace es fortalecer a todos en general. Nos hemos dado cuenta que estamos mentalizados en lograr el mismo objetivo, un mismo fin, un mismo propósito. Y si se dan este tipo de imprevistos, de adversidades de la naturaleza, en este caso, hay que buscar la forma de solucionarlo y eso hizo todo el grupo.

Sporting Cristal ha tenido dos salidas a provincia y el hincha ha respondido, pese a que existe una crítica hacia los directivos…

Nosotros siempre estamos pendientes y agradecidos porque creo que siempre es un valor importante tener a la hinchada como la tiene el club. Sé que siempre están detrás, probablemente a veces con algunas críticas, pero bueno, eso no es lo ideal, pero el hincha siempre quiere que el equipo gane y no solo de cualquier manera, como decía anteriormente, sino también jugando bien y obteniendo títulos.

De conseguir el título nacional esta temporada, ¿crees que disminuya esa crítica hacia la actual directiva, hacia los nuevos dueños?

Definitivamente. En el fútbol, lo único que da tranquilidad son los triunfos y, en este caso, los títulos. No tengo ninguna duda que en el momento que suceda algo así, que en eso estamos, en eso pensamos y para eso trabajamos, mucha gente que de repente tiene su forma de pensar, yo estoy seguro que van a analizar, van a tener un poco más de tranquilidad y van a mirar las cosas de otra manera. Esperemos que sea así.

Más allá de la crítica por el funcionamiento del equipo, la hinchada también condena las mínimas contrataciones este año…

El miércoles se ha cerrado el libro de pases y este tema de contrataciones es dinámico. Por ejemplo la última incorporación es Axel Cabellos. Ya está con el equipo. El lunes se llegó a un acuerdo con Racing y viene a préstamo. Estamos muy contentos de que ya esté con el equipo. Creo que con este fichaje, por lo menos se cerró el plantel para esta primera parte del año. Y veremos cómo se van dando las cosas. Estamos comprometidos en darle todas las facilidades al equipo, al técnico, al staff y día a día todos trabajamos pensando en ello.

¿Es un préstamo con opción a compra?

Sí. Así es. Axel viene por un año con opción de compra. Ya está con el plantel desde el martes. Es un chico joven, con mucha proyección. Él se lesionó previo al Sudamericano Sub 20 y no llegó bien al torneo. Entró en un partido y no se lo pudo ver en su mejor versión. Yo lo vi en un amistoso a finales del año pasado con Ecuador, en la Videna, y me llamó mucho la atención. Un futbolista competitivo, con fortaleza física y de buena técnica. Era mucho más de lo que se había dicho.

¡Bienvenido al Rímac, Axel! 🙌



▶️ Estamos felices de presentar a Axel Cabellos, jugador que llega a préstamo para toda la temporada 2025.



¡Con todo, Axel! 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/gKwEXKGHcz — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 26, 2025

Ese lugar, la del lateral izquierdo, también como que generaba un poco de dudas más allá de que Nicolás Pasquini haya mejorado en este último tramo…

Pasquini es una persona de experiencia. Súper profesional. La gente hablaba mucho de Nicolás cuando yo volví al club. Y recuerdo que la primera nota que tuve que dar, justo anuncié su renovación. Escuché algunos comentarios, pero uno lo ve entrenar y se queda muy tranquilo por su entrega, por su experiencia.

Ahora Guillermo Farré tiene tres opciones para ocupar esa posición…

Claro, porque también está Fabrizio Lora, que es un jugador con características similares a la de su hermano, Jhilmar, solo que está por izquierda. Es un jugador con el ADN de Sporting Cristal, con ese sentido de pertenencia que tanto se exige. Van a pelear ahora por el puesto con Pasquini y Axel. Eso es bueno porque ayuda a la competencia y a su vez al crecimiento del equipo. También está Rafael Lutiger, pero claro, es un central que puede ocupar esa zona con más énfasis defensivo como se vio en Huancayo, donde cumplió una gran labor.

De igual forma, con la ausencia de Cazonatti en toda la temporada, ¿existe la opción de reforzarse otra vez a mitad de temporada?

Eso nunca se descarta. Ahora, nosotros como club siempre tratamos de darle espacio a los jugadores de la casa porque estas situaciones adversas de las lesiones, que nos restan jugadores titulares, le dan la oportunidad a otros que vienen detrás. Un ejemplo se dio en Huancayo. Entró muy bien Martín [Távara] y terminó jugando con Pretell. Luego ingresó Ian Wisdom, que fue seleccionado Sub 20 y, como siempre lo ha hecho cuando le ha tocado jugar, dejó buenas sensaciones.Ahora si para mitad de año si ya sufrimos alguna otra lesión habría que mirar hacia afuera. Y en realidad siempre estamos mirando a otros mercados. Acá tenemos el departamento de scouting que trabaja a diario, viendo no solo a quién podríamos incorporar, sino también qué podemos exportar. En ese sentido estamos bien cubiertos. Nos da tranquilidad porque ya sabemos a quién podemos traer o a quién vamos a exportar, también.

Y cuando hablas de exportar, ¿hoy el jugador con esa etiqueta de venta es Santiago González?

Siempre hay opciones, pero en este momento, el objetivo y el propósito de todo esto es lograr la mayor cantidad de puntos en esta parte del año y llegar a las instancias finales, alcanzar lo que todos queremos, el título nacional. Para tomar una decisión como esa [venta de González] hay que analizarla, porque acá tenemos un plantel joven, con mucha gente formada en el club. Ante Huancayo acabamos jugando con ocho jugadores formados en el club. Eso nos llena de satisfacción porque me parece que el propósito, el objetivo y todo ese trabajo queda evidenciado en los partidos. Entonces, miraremos si aparece algo, a fin de año o a mitad de año por el ‘Santi’. Vamos a observar, analizar y ver si es conveniente para todas las partes involucradas.

El equipo se ha propuesto conquistar el Apertura y el fixture es bastante complicado, con varias salidas y ahora mismo viene Alianza Lima…

Imagino que van a poner lo mejor que ellos tienen. Sé que el martes deben jugar en Chile y deben viajar dos días antes, pero más allá de todo eso. Nosotros estamos muy bien preparados, no tenemos ningún inconveniente en enfrentarnos a quien tengamos por delante porque la única manera de lograr las cosas es enfrentarnos a todos y lograr la mayor cantidad de puntos.

Ellos vienen de un triunfo histórico, de eliminar a Boca Juniors, bastante motivados por su presente…

Sí. Estos partidos, los Cristal-Alianza, también se juegan diferente, pero me parece que nosotros hemos iniciado bien el año. Es un buen momento para tener a un rival como ellos. Venimos de Huancayo, estuvimos en Huánuco, luego enfrentamos a Sport Boys, que es un rival que va a dar pelea a cualquier equipo. Siento que estamos bien, preparados y esperando con ansias de que ya sea el sábado para afrontar este lindo partido.

¿Viste el partido entre Alianza y Boca Juniors?

Sí, claro. Es nuestro próximo rival. Los partidos de Copa Libertadores son diferentes, más peleados, pero Alianza se ha reforzado como muchos en la Liga 1. Creo que los equipos están mejor preparados este año. El Sport Boys es un ejemplo y así hay otros clubes que no hemos tenido aún la oportunidad de enfrentarlos porque recién inicia el campeonato, pero por lo que he visto es que los equipos se han preparado mejor que el año pasado.

Néstor Gorosito también tiene una manera muy peculiar de meterse a los partidos, como se vio en la previa con Boca Juniors y podría pasar lo mismo ahora en el duelo del sábado…

Sí, bueno, todos tienen sus características y finalmente las cosas se ven en la cancha. Así que estamos tranquilos en ese sentido.

Guillermo Farré es un entrenador resistido por la hinchada, ¿cómo afronta él el día a día y cómo es tu relación?

Yo tengo una relación cordial, fluida. Estamos todo el día acá con ellos [comando técnico], con él [Guillermo Farré] en particular. Y sí, es una relación como tiene que ser entre un director deportivo y el técnico. Hay mucha apertura. Es evidente que el técnico es él y eso está clarísimo. Él finalmente toma las decisiones [deportivas], pero nosotros, por lo menos yo en particular, tenemos un espacio para poder conversar con él y eso siempre es bueno. A veces las cosas desde afuera se ven de otra manera, pero es un entrenador trabajador, enfocado en lograr los objetivos que nos hemos trazado como grupo, como institución.

El camino de Sporting Cristal en esta temporada aún es largo, pero me hablas mucho del objetivo de lograr el título, uno que se le escapó de las manos en el 2021, 2023 y 2024. El hincha está tocado por eso también…

Sí, la verdad que nosotros somos conscientes de eso. Es un tema que lo hemos conversado internamente y también hemos podido conversar con Guillermo [Farré]. Es una prioridad el título y lo vemos con buenos ojos. Creo que tenemos un plantel bastante bien conformado. Siempre la hinchada y muchas veces los entrenadores quieren más incorporaciones. Esa película ya la vi porque he trabajado en muchos clubes y es así. A veces las condiciones no se dan y no solo por lo económico, sino porque a veces uno hace un análisis y de repente tener tantos jugadores no va a tener tanto espacio los más chicos. Esa no es la idea. Nuestro pensamiento es que lo nuestro, la cantera del club, puedan tener ese espacio. Somos muy cuidadosos.

A Joel Raffo ya no se le ve muy involucrado en temas deportivos como años atrás. ¿Usted está tomando ese papel desde tu regreso al club?

Cuando yo me he sentado con Joel para regresar al club, realmente lo que él quería es que me ocupe de las 24 horas del club, que esté todo el día pendiente del club. En particular, y como prioridad del primer equipo y en eso estoy, tratando de cubrir todos los espacios. Acá tenemos muy buenos profesionales en todas las áreas. La idea es estar siempre cerca a todos y, como yo siempre digo, para gerenciar hay que delegar. Hay que delegar a la gente con capacidad, con confianza y eso es lo que hago. En ese sentido, Joel está acá con nosotros, siempre, pero el que tiene más cercanía con el plantel y con Guillermo [Farré] soy yo.

¡Bienvenido a casa! 🙌



➡️ Hoy, nuestro Director Deportivo Gustavo Zevallos tuvo su primer día en La Florida y tuvo contacto con las diferentes áreas que forman parte del club, empezando a dejar todo listo para el inicio de la temporada 2025. 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/TJqwd00eWg — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 4, 2024

¿Y Julio César Uribe ve más la parte formativa?

Nosotros estamos felices de que esté en su casa, donde siempre tuvo que estar. Julio César es una persona totalmente identificada, que todo el mundo lo quiere, lo aprecia y cuando está acá todos estamos pendientes de él. La verdad que tener un vocero, un asesor, una persona como él como imagen institucional nos ayuda muchísimo. Las tres veces por semana que está netamente en el club, nos hemos sentado a conversar todos los temas formativos y también está cerca del primer equipo, pero desde el lugar que le corresponde, en una posición donde su opinión es muy valiosa para mí y para todos los que forman parte del club. Es muy bien recibido sus comentarios.

¿Hubo un interés del FC Cincinnati de la MLS por Yamir del Valle?

Sí, claro, pero ya está acá con nosotros. Es un joven con tremendas condiciones y cuando uno lo mira por primera vez, rápidamente te das cuenta que tiene unas condiciones tremendas. Todos se interesan cuando lo ven, pero bueno, todavía está con nosotros. No se llegó a un acuerdo [con FC Cincinnati]. Él está entrenando con el primer equipo.

¿Podría salir a préstamo?

Claro. A esa edad [19 años] creo que al tener competencia, en un medio diferente, no solo lo va a ayudar deportivamente, sino también personalmente a ver las realidades. El ir a otro lugar, a otro club, le va ayudar a desarrollar su autonomía, va a estar solo y eso me parece que como parte del proyecto deportivo es importante para el club.