Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, conversó en exclusiva con Deporte Total sobre las acciones a corto plazo que se van a tomar en La Florida, en base al informe del entrenador brasileño Paulo Autuori y su comando técnico, con las cuales apuntan a revertir el mal momento. El directivo rimense también se refirió a Joel Raffo, presidente del club bajopontino, y de los reclamos de parte de la hinchada.

Paulo Autuori tuvo una reunión de emergencia el pasado jueves, un día después de la goleada contra Palmeiras, con Zevallos, Julio César Uribe y Joel Raffo. (Foto: Sporting Cristal)

¿En qué piensa ahora mismo la directiva de Sporting Cristal después de lo vivido en Brasil, de un primer semestre para el olvido?

Siempre miramos hacia adentro, somos 100% autocríticos. Es difícil hablar de los últimos dos resultados, los cuales no han sido los mejores. No esperábamos ese tipo de desempeños. La verdad que este no es el lugar en el que siempre debe estar el club, ese lugar es otro. Tenemos que ver la manera de que Sporting Cristal esté bien representado en cada escenario y que el rendimiento quede evidenciado, como siempre lo hemos sido. Estas son situaciones que a veces se dan en el fútbol y que no las esperábamos. No esperábamos ese resultado contra la ‘U’ y mucho menos, más allá de que Palmeiras era un rival difícil, el marcador que se dio en Brasil.

¿Se consideran una directiva autocrítica?

Así es. Siempre hay que mirar hacia adentro, particularmente ver cómo revertimos este mal momento. Estamos abocados en ello, en darle la vuelta a esta dura situación y, siempre, con trabajo.

Llegaste al club y te encontraste con un plantel ya armado, el cual ha sido criticado por no estar bien conformado y sobre todo porque nunca hubo una reacción con el objetivo de potenciar el equipo. ¿Cuál es su posición en este momento?

Lo que yo te puedo decir es que a partir del momento en que decidimos que [Guillermo] Farré no continuaba, pensamos en el comando técnico actual, y desde su llegada [de Paulo Autuori, el asistente Edson Aguiar y el preparador físico Fabinho Eiras] hemos tenido reuniones después de cada partido. Ahora, definitivamente que vamos a tomar acciones, pero todo esto va a ser en base al informe que presente Paulo [Autuori] una vez que culmine esta primera etapa de la temporada. Aún quedan cinco partidos [en el Apertura] y dar alguna opinión apresurada no va a ayudar en nada. Creo que en este momento debemos tener unidad, debemos estar fuertes, calmados, bien lúcidos para tomar esas decisiones.

¿Se comunicarán esas decisiones al final del Apertura?

Se van a tomar decisiones, correctamente, pero vamos a buscar el mejor momento para tomarlas. Ahora mismo estamos en constantes reuniones, revisando todo el desempeño en todas las aéreas. Definitivamente, llegado el momento vamos a tomar todas esas medidas en el corto plazo y las vamos a comunicar. Nosotros para ese sentido somos muy claros, siempre hablamos cuando ya están definidas las cosas, cuando han sido concretadas. Es mucho mejor así y esa es la línea que tiene el club. No vamos a especular porque es un terreno que va a ayudar en nada y tenemos que ver que cada palabra que digamos tiene que ser bien pensada, dentro de la línea institucional de Sporting Cristal porque la verdad es que todos en el club estamos muy dolidos, tristes y, a la vez, molestos, porque son sentimientos encontrados después del resultado en Brasil.

¿Entonces se va a ver salidas y llegadas en el club?

Sí, mira, tú sabes, el fútbol es dinámico, es cambiante. Definitivamente que salidas e ingresos [refuerzos], dependerá básicamente, de la revisión de las necesidades y eso se va a comunicar en el momento oportuno. Paulo [Autuori] sigue firme junto a su comando técnico, pero todos nosotros no estamos tranquilos. No es fácil para uno llegar a la casa, poner la cabeza en la almohada porque uno ni sueño tiene porque son situaciones [lo vivido en Brasil] que uno no espera. Con esto no quiero dramatizar, pero quiero que la gente entienda que no estamos tranquilos, eso no es real. Sporting Cristal es un club que siempre está en los primeros lugares, no solo a nivel nacional, sino también representando muy bien internacionalmente, luchando, compitiendo con todos. En ese sentido, estamos revisando siempre el desempeño de todos para ver qué decisiones tomamos en el futuro inmediato.

Sporting Cristal cayó 6-0 ante Pameiras en Brasil (Foto NELSON ALMEIDA / AFP) / NELSON ALMEIDA

Esa intranquilidad de la que hablas también la vive el hincha, que sufre con este oscuro momento del club al que lo quiere como parte de su vida...

Hasta uno mismo se siente incómodo por toda esta situación y entendemos al hincha. Yo a veces cuando estoy en la calle me hacen llegar su incomodidad, su crítica, pero bueno, sé que esto es fútbol y lo que el hincha quiere es que el equipo gane, que se mantenga en el lugar donde siempre ha estado. Entonces, es entendible. Por eso, cuando te decía que no tenía ni ganas de dormir, es porque ya quería estar acá en el club para ver cómo avanzamos, cómo buscamos soluciones, cómo resolvemos, siempre en la línea del club, con cautela. Yo no puedo salir a hablar ahora mismo de situaciones que se van a dar cuando aún no tenemos nada definido, pero estamos en ese proceso de revisión.

¿Ese proceso de revisión, de análisis, se puede entender como una última oportunidad a los jugadores que han mostrado un discreto nivel?

Yo no lo diría de esa manera porque los más incómodos con este mal momento, los más molestos, a los que más les duele, son a los jugadores. Ellos [el plantel] no están conformes con lo mostrado y no tengo dudas de que ellos están haciendo su máximo esfuerzo para que el desempeño sea el mejor y poder alcanzar ese nivel que el club debe tener. Yo diría que los jugadores son conscientes de la situación que estamos atravesando y de todas maneras, el futbolista va a reaccionar, se va a ver eso. El jueves se cumplieron 40 días que está el comando técnico de Paulo Autuori, que está en todo un proceso de trabajo, cada día conociendo más a los jugadores y estos conociendo las ideas que tiene el club a través de Paulo. En ese sentido, creo que los días van a ayudar para que en el futuro tengamos mejores resultados, de eso no tengo ninguna duda.

¿Cómo está Joel Raffo? ¿Cómo se encuentra él ante la avalancha de los hinchas que exigen la venta del club?

Definitivamente que Joel [Raffo] está preocupado por esta situación, trabajando a diario para ver cómo esto se mejora. Yo soy el que tiene al mando la dirección deportiva y veo todos los temas que funcionan acá, toda la parte del staff, viendo qué cosas nos están faltando por hacer, qué no hemos hecho, pero definitivamente que él [Joel Raffo] no está tranquilo por la situación, porque no es cómodo para nadie. Ahora, entiendo que la gente se moleste, tiene todo el derecho a hacerlo y a veces hasta lo hacen con insultos y eso en el fútbol siempre va a existir. Nosotros que estamos en este rubro toda una vida hemos convivido con ello. Sin embargo, nosotros deploramos los actos de violencia. La gente puede protestar, como tiene que hacerlo, porque es natural que lo hagan de no ganar, pero sin violencia, sin actos vandálicos, porque finalmente la crítica nos va a servir, nos va hacer mirar todo el frente. De repente no estamos mirando el arco, estamos mirando el bosque. Probablemente de todas esas críticas algo bueno también aparecerá y nos ayudará como institución a mejorar, pero siempre vamos a deplorar la violencia.

Usted ve la parte deportiva de Sporting Cristal, pero una de las críticas del hincha, de diversos actores de la industria del fútbol, es que Innova es propietario del club y de AGREF, una agencia de futbolistas con la que se ha venido hablando siempre de un conflicto de intereses...

Primero, para aclarar que Joel Raffo es el presidente y dueño de Sporting Cristal y que en ningún momento nadie ha comentado que el club se va a vender, en lo absoluto. Ahora, como tú mismo me dices, yo veo la parte deportiva y cuando me hablas de estas dos empresas, lo que te puedo decir es que acá nosotros en el club, por lo menos desde que estoy a cargo, desde el 1 de diciembre, yo estoy enfocado en Sporting Cristal. Si yo buscara a un jugador, no estoy mirando quién lo representa, eso pasa a un segundo plano. Acá buscamos un perfil, buscamos características. No quiero hablar del pasado, porque yo no he estado acá, pero desde que estoy a cargo de la dirección deportiva, estoy enfocado en lo que es el club y acá te puedo garantizar que solo funciona Sporting Cristal y no hay ninguna injerencia de otra empresa. Eso es bueno aclararlo.

Me queda claro que desde que asumiste el cargo no observaste un conflicto de intereses...

No, no, nada que ver, en lo absoluto. Primero que entiendo lo que son como personas, Joel [Raffo] y las personas que lo acompañan y mucho menos yo voy a aceptar algo así. Digamos que yo me mantengo en una línea. La gente me conoce, soy una persona íntegra. Yo he venido acá, a Sporting Cristal, a asumir un cargo que es una responsabilidad enorme y con una serie de ideas y una proyección para que el club mejore. En eso estamos trabajando.

Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cómo se encuentra Paulo Autuori?

Conozco a Paulo desde hace algunos años, sé lo que es como profesional y como persona. Este es un momento duro, pero él, con la misma experiencia que tiene, mantiene la misma energía, la misma motivación y siempre pensando en construir. Él sigue firme con el proyecto , sabe a qué ha venido, adónde ha venido, quiénes dirigen el club, de cómo trabajamos en menores. A él lo que le gusta es el desarrollo de los chicos. Ahora entiendo que haya personas que digan que los chicos no ganan torneos, pero se van formando. Siempre lo repito y lo voy a repetir nuevamente, somos los bicampeones de menores en el fútbol peruano. Del plantel que tenemos, diecisiete jugadores son todos formados en el club y está satisfecho con ello. Claro, hay que trabajar y él es un entrenador que tiene mucha experiencia y en estos 40 días al mando, lo que realmente ha mostrado el club, más allá de estas malas actuaciones en estos dos últimos partidos, se ve que existe una estructura diferente.

Es aplaudible el proyecto deportivo, el de promocionar a los mejores jugadores de la cantera, pero en tu retorno al club mencionaste en más de una ocasión que el objetivo es salir campeón y para complementar ese talento juvenil, para encontrar ese equilibrio, necesitas refuerzos de jerarquía...

Lo que dices, tiene asidero, pero no nos olvidemos que en el 2002, cuando sucedió lo que pasó en el club, no quiero ni nombrar, ni poner esas palabras sobre la mesa [purga], pero Paulo [Autuori] hizo debutar a Erick Delgado con 18 años, Alberto Rodríguez con 17 años, Miguel Villalta con 20 años, Víctor Zambrano con 19 años. Era un equipo joven y salió campeón. Ahora, en este momento uno está mirando, junto al departamento que ve estos temas [scouting], qué se puede importar y al mismo tiempo que se puede exportar. Tenemos juventud y experiencia, pero seguramente habrá que incorporar algo para mejorarlo. En tanto, los títulos son realmente el objetivo, lo que siempre estamos pensando.

¿Cuál es la situación de Yoshimar Yotún? ¿se reincorpora a las prácticas la próxima semana?

En varias ocasiones he hablado del tema. Lo último que informé es que le quedaban 15 días, pero Yoshimar [Yotún] tiene exámenes semanalmente. Entonces, en una recuperación de una operación tan compleja como la que ha tenido él se han ha presentado algunas complicaciones, pero, mira, te lo digo con toda sinceridad, se puede progresar en un lapso de tiempo y al final [el alta médica] varía, porque en las situaciones, en estos procesos de recuperación, siempre aparecen inconvenientes físicos que han hecho que su reaparición tarde. Sin embargo, él está realmente trabajando a conciencia, es el más interesado en estar jugando y nos hace falta, como nos hace falta [Gustavo] Cazonatti, el ‘Santi’ [González], pero no excusas, porque tenemos todo un plantel en donde todos tienen oportunidades. Ahora, ‘Yoshi’ ya está en la parte final de su recuperación. Me parece que en dos semanas, según lo proyectado ahora, él ya debe estar entrenando con el plantel, al mando de Paulo Autuori.

