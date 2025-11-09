Gustavo Zevallos: “Martín Távara tiene contrato y está contento en Sporting Cristal”.
Redacción EC
Redacción EC

Salió al frente para esclarecer los hechos. , director deportivo de , se refirió al futuro de Martín Távara y descartó su salida de la institución celeste. Además, explicó por qué su contrato se extendió automáticamente.

“Távara tiene contrato hasta el 2026, no hay ningún inconveniente con él. Él fue categórico en decir lo que significa para él la institución, lo tranquilo y contento que está”, expresó Zevallos en Exitosa.

Carlos Lázaro

Luego, detalló lo ocurrido con el contrato de su jugador. “Él tenía un contrato que al cumplir los objetivos, inmediatamente se extendía, de manera automática”, agregó el directivo.

En otro momento, Zevallos afirmó que el plantel está en evaluación y que al final de temporada se decidirá quiénes continúan en el equipo de cara al próximo año.

“Los procesos se respetan. Estamos convencidos que tenemos un plantel importante, y al final de temporada, algunos continuarán y otros no, es parte natural, y para ello se están terminando de hacer las evaluaciones”, apuntó.

