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Gustazo Zevallos tras nueva derrota de Sporting Cristal: “Es una situación difícil”. (Foto: Sporting Cristal).
Gustazo Zevallos tras nueva derrota de Sporting Cristal: “Es una situación difícil”. (Foto: Sporting Cristal).
Por Redacción EC

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, salió al frente para referirse al mal momento del equipo tras caer 1-0 ante Comerciantes Unidos y quedarse lejos de los primeros lugares del Torneo Apertura con apenas 14 puntos en 12 partido.

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