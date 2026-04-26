Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, salió al frente para referirse al mal momento del equipo tras caer 1-0 ante Comerciantes Unidos y quedarse lejos de los primeros lugares del Torneo Apertura con apenas 14 puntos en 12 partido.

"No es el mejor momento para nosotros, es una situación difícil, pero este es un tema de todos y, seguramente, con el esfuerzo y trabajo grupal vamos a superar esta mala situación”, expresó el directivo riimense.

El gerente deportivo admitió que hay malestar por el rendimiento mostrado en el torneo local. “De hecho que nos incomoda esa mala posición, hace mucho que no pasamos una situación como esta, pero a veces esto puede suceder cuando se juegan dos competiciones en paralelo”, justificó.

"Lastimosamente los resultados no se han dado. Tranquilidad, entiendo toda esa calentura, esa molestia, pero el foco es salir de este mal momento".



Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Cristal, al pedido del hincha para la salida de Joel Raffo del club.



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Asimismo, sostuvo que el equipo experimenta un desgaste físico en los últimos partido. “No es excusa, pero hace tres días jugamos en Sullana con 34 grados de calor y luego tuvimos que hacer un duro viaje para jugar con Comerciantes. Todo se hace cuesta arriba”, apuntó.

Por último, Zevallos se dirigió a los hinchas celestes: “Entendemos el fastidio y la calentura del hincha de Cristal, pero quiero que sepan que estamos trabajando para buscar las mejores soluciones para salir de esta mala situación. Nadie sale a la cancha para perder el partido, sino todo lo contrario. Lastimosamente, los resultados no se han dado”.

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