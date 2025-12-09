Hará respetar su localía. Sporting Cristal anunció la habilitación de la tribuna norte del Estadio Nacional para el partido que protagonizará ante Cusco FC este miércoles por la ida de los playoffs de la Liga 1.

“¡Porque el hincha Celeste lo pidió, tendremos NasCional Celeste en las 4 tribunas! Popular Norte habilitada con precios populares”, se puede leer en la publicación que hizo el club en sus redes sociales.

Con ello, la directiva celeste busca el apoyo de su hinchada para agotar todas las entradas a disposición, de manera que el equipo pueda recibir el apoyo antes, durante y después de este partido.

“Llenemos el estadio y hagamos sentir un solo aliento”, agrega el club. Como se sabe, en la ronda anterior ante Alianza Lima, la tribuna norte del Estadio Nacional no estuvo habilitada.