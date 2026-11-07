A inicios del 2025, cuando Hernán Barcos todavía era jugador de Alianza Lima, El Comercio pudo conversar en exclusiva con él sobre cómo venía siendo su última pretemporada como profesional y, sobre todo, su preparación emocional para retirarse del fútbol.

En la conversación, el ‘Pirata’ respondió, entre varias cosas, que todo en ese año iba a ser especial, porque sería el último de su carrera. “Es una decisión que ya tomé tras conversarlo con mi familia”, agregó. A partir de entonces, todo lo que siguió siendo su carrera deportiva nadie lo hubiera podido imaginar. Ni siquiera él.

Hernán Barcos espera tener nuevamente a Alianza LIma en la final de la Liga1 (Foto: @sportingcristal)

Hace poco más de una semana, ese mismo Barcos que contaba con cinco temporadas haciendo historia con Alianza Lima, fue uno de sus verdugos en la derrota por 3-2 ante Sporting Cristal.

Lo hizo tras haber iniciado la temporada en FC Cajamarca, una decisión que fue sorpresa para muchos, y luego de que sus planes de asesor deportivo no fueron lo esperado por la aparente falta de compromiso del club cajamarquino con sus jugadores. Tras ese frustrado plan, decidió retornar a Lima. Precisamente a La Florida.

Sporting Cristal empata 2-2 ante Alianza Lima con gol de Hernán Barcos a los 45 minutos. Foto: EC

¿Retiro profesional?

A puertas de que culmine la temporada del 2026, Barcos estaría, por segunda vez, pensando en alargar su carrera profesional. Y los motivos los tiene: 15 goles en lo que va del año (9 en el Apertura, 5 en el Clausura, 1 en la Copa Caliente). Su vigencia es sabida por sus compañeros y, sobre todo, por él mismo. La gran interrogante es si, a estas alturas de su vida, no lo seducirá más el hecho de poder por fin llevar a cabo sus planes como asesor deportivo, una faceta en la que hace un tiempo ya viene trabajando.

Conversaciones con Sporting Cristal

“Estamos conversando, también yo viendo qué hacer en el futuro”, indicó Barcos en una reciente entrevista en RPP Noticias. ”Sinceramente, todavía no nos hemos sentado a conversar, pero seguramente de acá a poco nos sentaremos. Seguramente seguiré jugando un poco más”, agregó.

Con esa tajante confirmación, el ‘Pirata’ dejó claro que su idea es seguir dentro del campo de fútbol. Según hemos podido conocer, la comodidad que siente Barcos y su familia con la capital también es una de las motivaciones para que coloquen a Sporting Cristal como primera opción, además de la gran aceptación que ha tenido el argentino con el hincha rimense que ya se acostumbró a corear su nombre en el estadio Alberto Gallardo.

Si a esto, además, la imposibilidad de volver a Alianza Lima, club del que salió con mala relación con la dirigencia deportiva, todo hace indicar que Sporting Cristal es el lugar ideal del retiro profesional, sea este año o el siguiente.

Hernán Barcos lamentó el sensible fallecimiento de su madre. (@clubsportingcristal)

Futuro dirigencial

Sin embargo, para que Hernán Barcos continúe en Sporting Cristal no solo depende de él, sino del propio club y la planificación deportiva que tendrá para el siguiente año, sobre todo considerando que pueda clasificarse a la Copa Libertadores.

En caso de llegar a un mutuo acuerdo, todavía existe la posibilidad de que Barcos pudiera tomar el rumbo de alejarse de las canchas de fútbol, siempre que se encuentre ligado a la gerencia deportiva y vea en ello una mejor oportunidad.

En el caso de Sporting Cristal, no se conoce que haya habido alguna conversación al respecto, pero el plan del delantero son continuar ligado a algún club de fútbol. Es decir, la única forma en la que Barcos optaría no seguir jugado fútbol es que encuentre una propuesta laboral como gerente deportivo, ya sea en Sporting Cristal u otro club.

SOBRE EL AUTOR