Resumen

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Hernán Barcos espera tener nuevamente a Alianza LIma en la final de la Liga 1. (Foto: @sportingcristal)
Hernán Barcos espera tener nuevamente a Alianza LIma en la final de la Liga 1. (Foto: @sportingcristal)
Por Fernanda Huapaya

A inicios del 2025, cuando Hernán Barcos todavía era jugador de Alianza Lima, El Comercio pudo conversar en exclusiva con él sobre cómo venía siendo su última pretemporada como profesional y, sobre todo, su preparación emocional para retirarse del fútbol.

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