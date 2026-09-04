Julio César y Julio Edson Uribe (Foto: GEC / Archivo / Internet)
Julio César y Julio Edson Uribe (Foto: GEC / Archivo / Internet)
Por Redacción EC

Edson Uribe, hijo de Julio César, se pronunció ante la prensa tras el cobarde ataque que sufrió el ‘Diamante’ en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo.

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