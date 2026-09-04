Edson Uribe, hijo de Julio César, se pronunció ante la prensa tras el cobarde ataque que sufrió el ‘Diamante’ en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo.

En el programa de Youtube ‘Nada que no sepa’, Edson reveló el estado emocional de Julio César Uribe tras los acontecimientos del día de ayer.

“Él está muy dolido y consternado por el poco valor que le brinda a su labor en la institución. Hay mucha gente que no conoce la historia de quién es Julio César Uribe”, lamentó.

Asimismo, indicó que muchos miembros de su familia se alarmaron y pidieron que dé un paso al costado de su labor como director general de fútbol de Sporting Cristal.

“Mi familia la ha pasado mal. No hay derecho de tratar a una leyenda viva de la manera en la que se le ha tratado”, mencionó.

“Desgraciadamente estamos en una sociedad donde la inmediatez es lo único que vale y no se valoran las formas. Y desde afuera yo veo la lucha en la que está encaminado para lograr el objetivo”, aseguró.

Sobre su continuidad en el cargo, Edson Uribe no dio mayores detalles, pero aseguró que su padre persiste en los objetivos que se ha planteado.

“Solo él en el fondo sabrá si va a seguir viviendo por sus ideales. Es una persona de lucha, cuando tiene algo en la cabeza no para hasta conseguirlo”, admitió.