La participación de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores no ha sido positiva y el plantel volvió a sumar una derrota, esta vez en la visita a Talleres de Córdoba. De esta forma, los dirigidos por Roberto Mosquera han caído en cada una de sus tres presentaciones a lo largo del certamen y Horacio Calcaterra, capitán del equipo, analizó lo ocurrido.

El volante rimense no dudó en hacer un mea culpa por lo sucedido, no tanto por la falta de buen juego colectivo, sino por no conseguir mantener el ritmo del rival, el cual estaba dispuesto a que los tres puntos de la competencia internacional se queden en casa.

“Cuando salíamos jugando, lo hacíamos bien, pero nos faltó ir de un lado a otro, rotar la pelota, ellos volcaban el equipo para un lado y no podíamos dar la vuelta. Hay que revertir esto y la ojalá la semana que viene podamos tener los tres puntos en casa”, sostuvo el futbolista, al término del encuentro.

Finalmente, ‘Calca’ manifestó lo difícil que es jugar de visitante, dado que, además del rendimiento del club anfitrión, hay que sortear con otros aspectos que hacen complicado un duelo fuera. Pese a ello, el mediocampista espera que se puedan recuperar en los siguientes compromisos en Lima.

“Sabemos que de visitante es muy duro, tienes que luchar, correr y meter. Lamentablemente no se pudo dar y ojalá en casa podamos conseguir el triunfo”, concluyó Horacio Calcaterra.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

La próxima presentación de Sporting Cristal será el miércoles 4 de mayo, en el Estadio Nacional, ante la U. Católica de Chile (9:00 p. m. hora peruana). En este momento, los ‘Celestes’ están en el fondo de la tabla del Grupo H sin sumar puntos; mientras que los ‘Cruzados’ ocupan la tercera casilla, con tres unidades. En los primeros puestos están Flamengo y Talleres, igualados con seis de puntaje.