Jorge Cazulo cerró su etapa como jugador de Sporting Cristal dirigiéndose a la hinchada celeste. A través de la cuenta del club en Instagram, expresó sus sensaciones tras decidir dejar el fútbol y asumir un nuevo reto en La Florida.

“Estoy muy feliz, me voy del fútbol con mucha paz y mucha satisfacción. Fue un camino recorrido hermoso, hay que quedarse con eso”, señaló el ‘Piki’ en el cierre de una transmisión en vivo que utilizó para despedirse.

“Nunca dejen de apoyar a los que están”, solicitó a los rimenses. “Hay un grupo humano y de futbolistas hermoso, una de las cosas que me va a costar es eso, no seguir perteneciendo de forma activa a ese grupo. Ahora, como uno más desde afuera, haré fuerza para que las cosas salgan bien. Se merece seguir creciendo este club”, dijo tras agradecer a Sporting Cristal y su afición por una experiencia inolvidable.

“Solo quiero expresar mi agradecimiento por todos estos años y el cariño desmedido que me brindaron desde que llegué. Las cosas por muy lindas que sean, son muy cíclicas”, fue lo primero que señaló el exvolante uruguayo. “Siempre me sentí privilegiado de jugar al fútbol. Arranqué desde niño para hacer mi carrera jugando, es algo que no se puede perder de vista”, agregó.

Dirigir a Sporting Cristal en el corto plazo está descartado, dejó claro el flamante integrante del staff de técnicos de la institución bajopontina.

“Lo primero que pienso es quemar etapas, aprender, soy un entrenador recibido, pero también es cierto que una cosa son los libros y otra cosa es estar en el campo. Una vez que esté formado me gustaría tomar alguna experiencia en algún otro lugar para dirigir primera división. En el futuro, si se da de forma natural y merecida, poder llegar a Sporting Cristal. Mi objetivo en el corto y mediano plazo es formarme, tomarme esto con mucha responsabilidad para poder ser un entrenador capaz y poder disfrutar de lo que hago y hacer trascender a los futbolistas que me toque dirigir”, aseguró.

Optar por el retiro no fue sencillo, manifestó Cazulo. “Uno tiene que ser responsable con las decisiones que toma. Yo desde el 2018 anuncié que el 2020 se podría dar, tenía que prepararme para dar este paso. Y es doloroso, pero cuando uno siente que está siendo honesto con uno mismo y con la gente que confía en uno, vale la pena. Y eso se vuelve luz porque luego no se tiene reproche”, indicó.