El final de la historia de Jorge Cazulo como jugador de Sporting Cristal está cerca. De hecho, el multifuncional deportista es consciente de la situación y ya analiza a qué se dedicará cuando decida finalmente colgar los chimpunes.

“Estoy más cerca que lejos del retiro. Uno piensa que va a llegar y lo bueno es que yo hace tiempo lo vengo pensando, madurando y el día que llegue mi retiro, trataré de hacer un balance. Tengo pensado seguir vinculado al fútbol. Una vez terminada mi carrera, aún no sé en qué, pero lo más seguro es que me tome un tiempo para ver qué hacer y disfrutar las cosas”, sostuvo el ‘Piqui’ en diálogo con Movistar Deportes.

Jorge Cazulo dio detalles del día en que se planteó dar un paso al costado del balompié profesional, para lo que contó con el apoyo de quienes entonces estaban encargados de ver temas del equipo en Sporting Cristal.

“En el momento que firmé la extensión de mi contrato, lo hablamos. Como futbolistas siempre vemos de manera egocéntrica nuestra carrera, pero siempre vemos las necesidades del club. Siempre me vi jugando esa mitad del año, me encuentro bien y quedamos en eso. De alguna forma, me sirvió, porque para un jugador es difícil aceptar. Hay veces que tienes que poner una fecha y recorrerla. Fue más que nada en poner un horizonte e ir pensando en lo que viene después”, finalizó.

Vale decir que, en agosto del 2018, Cristal anunció la renovación de contrato con Cazulo. “El Club Sporting Cristal se complace en anunciar el acuerdo con Jorge Cazulo por sus últimas 2 temporadas como futbolista profesional, para así culminar su exitosa carrera junto a nosotros”, aseguró la entidad en una publicación.