Sporting Cristal cambiará de sede para su próximo partido ante Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y jugará como local en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La decisión se tomó tras diversos inconvenientes logísticos que obligaron al club rimense a buscar una nueva localía en Lima.

Inicialmente, el conjunto celeste había considerado utilizar el Estadio Miguel Grau del Callao, donde disputó la fase anterior. Sin embargo, los incidentes ocurridos en los alrededores del recinto, incluidos ataques a simpatizantes, generaron preocupación en la dirigencia, que optó por evaluar otras opciones para garantizar la seguridad del evento.

El Estadio Nacional también fue una alternativa, pero el estado del campo y la programación de otros eventos impidieron su uso. Ante este panorama, el Estadio Alejandro Villanueva tomó fuerza como la mejor opción, luego de que avanzaran las conversaciones con Alianza Lima para ceder el recinto para este compromiso internacional.

Sporting Cristal ya comunicó a la Conmebol su intención de ejercer la localía en Matute y solo espera la aprobación formal del organismo. El partido ante Carabobo se disputará entre el 10 y 12 de marzo en Lima, en un duelo decisivo cuyo ganador clasificará a la fase de grupos del torneo continental.