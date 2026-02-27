Por Redacción EC

Sporting Cristal cambiará de sede para su próximo partido ante Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y jugará como local en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La decisión se tomó tras diversos inconvenientes logísticos que obligaron al club rimense a buscar una nueva localía en Lima.

