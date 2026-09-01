La actualidad de Sporting Cristal volvió a generar dudas luego de los últimos resultados en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de los rumores sobre una posible salida de Roberto Mosquera, Julio César Uribe salió al frente para aclarar cuál es realmente la situación del entrenador.

Julio César Uribe negó un ultimátum para Mosquera

En diálogo con Exitosa Deportes, Uribe negó que la dirigencia de Sporting Cristal haya condicionado la continuidad de Mosquera a un determinado resultado. Según explicó, la reunión que mantuvieron con el estratega estuvo relacionada con aspectos deportivos y con la necesidad de revertir el complicado momento del equipo.

“¿Ultimátum para Roberto Mosquera? No existe ese condicionamiento. Era aclarar algunas declaraciones que a veces los famosos ‘fakes’ inventan y generan interpretaciones que podían llevar a una ruptura de las partes. Buscamos siempre el bien institucional y nadie puede estar por encima de la institución”, señaló.

De esta manera, el directivo celeste descartó que exista actualmente una decisión tomada para finalizar el vínculo con el entrenador.

¿Roberto Mosquera seguirá en Sporting Cristal?

Sin embargo, Uribe también dejó claro que el futuro de Mosquera no está asegurado más allá de diciembre. El técnico tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2026, por lo que su continuidad será analizada una vez que termine la temporada.

“El contrato de Roberto es hasta fin de año con un objetivo y evaluaremos, como lo estamos todos, siendo evaluados para ver qué es lo que puede continuar el próximo año y qué no”, explicó Uribe.

La declaración deja en claro que Mosquera continuará al frente del equipo mientras dure su contrato, pero su permanencia para la campaña 2027 dependerá de una evaluación deportiva de la institución.