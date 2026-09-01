Por Redacción EC

La actualidad de Sporting Cristal volvió a generar dudas luego de los últimos resultados en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de los rumores sobre una posible salida de Roberto Mosquera, Julio César Uribe salió al frente para aclarar cuál es realmente la situación del entrenador.

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