El director general de fútbol de Sporting Cristal aseguró que no es el momento para que Pedro Aquino vuelva al club. (Foto: Sporting Cristal)
Redacción EC
¡No volverá! Julio César Uribe confirmó que Pedro Aquino no llegará para el Torneo Clausura a Sporting Cristal. El posible regreso del mediocampista de la selección peruana había causado revuelo entre la hinchada ‘celeste’.

“Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino, en algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas”, comentó.

Carlos Lázaro

“La coyuntura no permite que esté ya, por eso simplemente decir que todos los que en algún momento hicieron las cosas bien, podrán regresar a casa. Simplemente entender que este no es el momento”, agregó.

