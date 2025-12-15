Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal: “El resultado en Cusco no impacta en el rumbo del proyecto ni en las contrataciones del 2026”

La dura derrota en Cusco la noche del domingo golpeó a Sporting Cristal. La no clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 generó incertidumbre entre los hinchas celestes, especialmente por el impacto económico, considerando que el clasificado aseguraba un ingreso cercano a los 3 millones de dólares. Para responder a estas inquietudes, Julio César Uribe, director general de Fútbol, conversa con Deporte Total y aborda las dudas que dejó una temporada para el olvido.

Además de hacer autocrítica por el cierre de la temporada, Uribe detalla la planificación deportiva de cara al 2026, ratifica la continuidad de Paulo Autuori y explica por qué el proyecto institucional y el plan de contrataciones no se verán condicionados por los recientes resultados deportivos ni por la no clasificación a la Copa Libertadores.

¿La derrota en Cusco y no haber alcanzado Perú 2 en Copa Libertadores puede percibirse como un doble fracaso?

No lo plantearía en esos términos. No lograr los objetivos deportivos es, sin duda, una decepción y así lo asumimos. Pero más que hablar de etiquetas, lo importante es entender por qué no alcanzó y qué debemos corregir. Sporting Cristal tiene la obligación de competir siempre arriba y cuando eso no se logra, corresponde autocrítica y decisiones, no excusas.

¿El rendimiento del equipo en Cusco estuvo por debajo de lo esperado?

Sí, no fue el rendimiento que Sporting Cristal necesita en partidos decisivos. Hubo intención y esfuerzo, pero no alcanzó, y eso es lo que marca el cierre de la temporada. Hay que ser claros: debimos hacer más.

¿Es cierto que viene el refuerzo brasileño Gabriel Santana?

En este momento no vamos a confirmar nombres propios. El club viene trabajando con anticipación en refuerzos y cuando las incorporaciones estén cerradas y listas para ser anunciadas, se comunicarán oficialmente. Lo que sí les puedo comunicar es que en los próximos días daremos una conferencia de prensa para presentar de manera formal el balance de la temporada y dar los primeros anuncios sobre los movimientos en el plantel. Los hinchas necesitan información de nuestra parte.

¿Qué otras posiciones van a ser reforzadas?

El análisis deportivo ya identificó zonas del campo que necesitan fortalecerse, pero no corresponde detallar posiciones en este momento. Lo importante es que las decisiones respondan a una planificación integral, no a reacciones. Para ellos, esta semana en conferencia empezaremos con algunos anuncios.

¿Quiénes se van de Sporting Cristal?

No vamos a hablar de salidas ni de situaciones contractuales individuales en este momento. Cuando corresponda, el club comunicará las decisiones de manera institucional. Vuelvo y repito, esta semana haremos un balance en conferencia y empezaremos con algunas novedades, siempre respetando tiempos.

Siempre se dice que Sporting Cristal demora en las oficializaciones, ¿esta vez será distinto?

Somos conscientes de esa percepción y justamente por eso se viene trabajando con mayor anticipación. La idea es mejorar los tiempos, pero sin sacrificar las formas ni la seriedad que caracteriza al club.

¿Ahora usted está tomando las decisiones deportivas?

Cuando asumí la Dirección General de Fútbol, lo hice con la temporada ya en marcha, dentro de una planificación que no había sido liderada por mí desde su origen. Mi rol fue aportar, ordenar y corregir dentro de ese marco. De cara a la temporada 2026, la situación es distinta. Hoy hablamos de una planificación trabajada con tiempo, liderada desde mí posición, la Dirección General de Fútbol y desarrollada de manera coordinada con la Dirección de Fútbol Profesional, el área de scouting y el comando técnico. Este trabajo no responde a una derrota; viene realizándose desde hace un tiempo.

¿Su compromiso es sacar campeón a Sporting Cristal en el 2026?

El objetivo es claro y no se esconde: Sporting Cristal va a competir para ser campeón en el 2026. Ese es el estándar del club y esa es la responsabilidad que asumimos.

Usted ha indicado que Autuori es un profesional comprometido con el proyecto del club, ¿podría reafirmar que va a continuar en el 2026 al mando de la institución?

Paulo Autuori tiene contrato vigente y como mencioné anteriormente y ratifico, continuará con nosotros en el 2026.

¿Cuándo empieza la pretemporada? Tienen la Vitoria Cup de Brasil en enero y luego en febrero afrontarán la fase 2 de la Copa Libertadores… ¿Ya se está planificando la pretemporada?

La pretemporada se inicia el 5 de enero, y será clave para sentar las bases físicas, futbolísticas y mentales de lo que viene. En cuanto a la Copa Vitória, el partido único está planificado para enero, aún la fecha exacta está por definir.

¿Cuánto afecta a la institución no haber logrado serPerú 2, por el ingreso económico de 3 millones de dólares?

Es un ingreso relevante y, sin duda, hubiera sido importante para el club, porque permite seguir creciendo e invirtiendo de manera transversal en todas las áreas. Ahora, las decisiones deportivas se vienen trabajando con anticipación y de forma responsable, con un presupuesto de fútbol profesional que se ha ido incrementando con el tiempo, por lo que este resultado no impacta en el rumbo del proyecto ni en el trabajo que ya está en marcha.

¿Qué estuvo mal en la temporada de Sporting Cristal?

Hubo momentos de buen juego, pero faltó regularidad, contundencia y eficacia en partidos clave. Eso es parte del análisis que ya se ha hecho y que debe corregirse.

¿La falta de gol fue un problema? ¿Van a traer un ‘9’?

La falta de gol fue uno de los aspectos que más nos ocupó durante la temporada. El análisis contempla mejorar la capacidad ofensiva, pero los nombres y posiciones se anunciará como repito en los próximos días.

Se habla mucho de qué Luis Advíncula, jugador identificado con Sporting Cristal, podría fichar por Alianza Lima. ¿Si se hubiera logrado estar en fase de grupos de Copa, hubieran ido por él?

Lo primero es ser muy respetuosos: Luis tiene contrato vigente con su club y en ese sentido hay que ser cuidadosos. Como ocurre con muchos jugadores de trayectoria e identificación con Sporting Cristal, su nombre ha sido evaluado dentro de los análisis generales.Dicho eso, es importante aclarar que la no clasificación a fase de grupos de Copa no determina ni condiciona este tipo de decisiones. El club viene trabajando una planificación para el 2026 con prioridades definidas y con un presupuesto de fútbol profesional que ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años, lo que nos permite dar continuidad al proyecto y tomar decisiones pensando en el equilibrio del plantel y en lo deportivo.