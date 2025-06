Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Los propietarios del club bajopontino respondieron otorgándole el mayor cargo deportivo de la institución, el de Director General de Fútbol, dejando atrás su labor como asesor y vocero. Su amor por los colores, por el escudo, por esa idiosincrasia que forjaron Ricardo Bentín, Esther Grande de Bentín, en sí la familia Bentín, a quienes tanto respeta, está en manos de Uribe, quien le regaló unos minutos a Deporte Total.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Hoy uno de los mayores ídolos del conjunto rimense, que en estos casi cinco años se alejó de su rasgo ganador, del siempre primero, siempre campeón, busca recuperar el tiempo perdido, no mirando atrás, sino construyendo hacia adelante, hacia un futuro que vaya acorde a la historia de Sporting Cristal.

¿Está cumpliendo uno de esos sueños que estaban pendientes por cumplir?

Lo tomo como mucha alegría, con mucha responsabilidad y con una ilusión, que a partir de mis experiencias poder aportar al club lo que puede significar una alegría de cara al futuro.

El club atraviesa un momento bastante duro y pese a ello, usted está asumiendo el cargo deportivo más importante...

Lo hago por amor a la institución, por gratitud, definitivamente por gratitud y por la convicción que me ha caracterizado toda la vida. La convicción de hacer bien las cosas.

Julio César Uribe es reconocido por su legado en Sporting Cristal, en el fútbol peruano, y también por ser una persona honesta. Hoy el hincha celeste considera que esa honestidad no forma parte de la directiva, de los nuevos dueños. ¿Cómo lo toma usted?

No voy a confrontar lo que el hincha puede pensar o sentir, simplemente voy a expresar lo que siempre he mencionado. El respeto para la hinchada, aunque ellos te hayan faltado el respeto, el aprecio para la hinchada, aunque ellos, algunos, puedan decir que no. Yo sigo en mi línea, no tengo por qué cambiar lo que he vivido a través de mi trayectoria y a través de mi calidad de persona. Queremos lo mismo de formas diferentes, nada más. Así que estoy aún en un cargo donde me toca tomar decisiones y confío que sean muy puntuales de cara al futuro.

Le pidieron un informe sobre el primer semestre del equipo al culminar el Apertura, pero como en su tiempo como futbolista, se adelantó a todos con rapidez e inteligencia...

Cuando uno era deportista, por ahí no tenías la información que se hubiera podido requerir para ser mejor de lo que fuiste, pero ahora tienes toda la experiencia, tienes el mundo que has recorrido, tienes la calidad de persona, de lo opuesto también, y uno elige qué camino seguir con toda la experiencia. Sin embargo, entiendo que en el fútbol, todos los futbolistas tienen la opción de alcanzar sus sueños y hacer feliz a su familia. Nos toca enfrentar muchas vicisitudes que en varias ocasiones son incomprendidas. En ese sentido, cada uno tiene su lugar, el dirigente un lugar, el comando técnico otro, los jugadores su lugar, el personal auxiliar también y así todos son importantes desde la responsabilidad que se les otorga.

¿Está convencido de lo que puede hacer en el club?

Estoy convencido de que voy a hacer mi trabajo con la firmeza que me caracteriza y con una gestión en la que no se negocia la productividad. Entendimiento sí, pero la productividad es algo que se tiene que requerir, mañana, tarde y noche.

Julio César Uribe es desde el martes 18 de junio la máxima autoridad deportiva de Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal). / ALEX MELGAREJO

Se aplaude la anulación del convenio entre su academia, El Diamante, y Sporting Cristal. ¿Ya lo tenía pensado o se dio en ese momento que le consultaban en el programa Denganche por el conflicto de intereses?

No, lo pensé esa misma mañana [durante la entrevista], porque considero que es lo correcto y obviamente, conversé con las personas que tenían que conversar para simplemente recepcionar su pensar, y a partir de ahí, la decisión la tomo yo. Entonces, como entiendo, en este mundo de conflictos, las cosas, yo simplemente corroboro con mis acciones, mis valores, y mi identificación con Sporting Cristal. No existe ninguna persona que sea más importante que el Club Sporting Cristal y el Club Sporting Cristal es la suma de las diferentes etapas de la historia. Eso aquí tampoco se entiende, pero yo sí trato de entenderlo y me condujo como creo que me debo conducir, de manera honesta y transparente, siempre. Es incuantificable mi valor, mi dignidad y eso no tiene precio. El hincha nunca debe dudar de eso.

Usted ha vuelto al club después de más de 33 años, primero como vocero y asesor institucional y ahora como la máxima autoridad deportiva, ¿por qué se fue de una institución donde es considerado ídolo, por qué estuvo alejado de las otras directivas celestes?

Simplemente por ser correcto, por ser solidario, por ayudar a los humildes a que no pierdan tiempo sin hacer nada y que hagan algo en ese tiempo perdido, que vayan detrás de sus sueños, siguiendo una línea de esfuerzo, de disciplina, de aprendizaje, y por una percepción equivocada me pusieron a disposición de los dirigentes, por ayudar a los humildes.

Durante esos años alejado del club, ¿tenía esa sensación de que le falta cumplir la etapa que ahora vive?

Esa es una experiencia que a mí nunca me impidió ser feliz. Tampoco tuve rencor ni nada por el estilo, simplemente experiencia para entender que no todo en la vida es perfecto y que seguiremos siendo perfectibles porque somos seres humanos, pero ente el seguro y el inseguro hay una línea muy delgado. Entre el correcto e incorrecto hay una línea muy delgada. El hombre de convicción o el mediocre, que duda de sus capacidades, también hay una línea muy delgada. cada uno es como es. No puedo pretender que todos seamos iguales porque eso es imposible, pero sí me identifico con la gente del segmento del cual vengo y respeto al que tiene mayor estatus.

El expresidente Federico Cúneo, que fue uno de los que presentó una oferta para comprar el club y crítico de las decisiones de Innova Sports, recibió de forma positiva su nuevo cargo...

Bueno, porque más allá del prestigio de deportista, saben que soy una buena persona y eso es un reconocimiento. Lo valoro y obviamente lo agradezco. Estoy seguro de poder estar a la altura de lo que significa esta responsabilidad. Tengo 68 años, he recorrido el mundo y sigo aprendiendo, pero siempre honesto, agradecido y humilde. Como entiendo el proceso de la vida, pues reconozco lo que son esa clase de consideraciones. Soy bastante maduro para entender lo bueno y lo malo, el reconocimiento, la ausencia del mismo. Me gusta ayudar, respetar, me gusta ayudar a sonreír porque soy una persona que le ganó la lucha a la vida ante tanta adversidad. Entonces, es bonito ayudar para que también sonreían los que están en el camino que tú ya estuviste. A mí eso me gratifica.

Usted es un ejemplo para todos esos jóvenes que asisten a diario a La Florida...

Cuando uno ayuda a sonreír, puede sentirse tranquilo y feliz. Cuando uno quita sonrisas, creo que debe estar un poco preocupado. Así que yo, humildemente, siempre trato de estar feliz. Sino, no podría transmitir esa intención de serlo.

El 'Diamante' tendrá injerencia en el primer equipo profesional, en la división formativa y en el equipo femenino. (FOTO: Sporting Cristal).

Como Director General de Fútbol tiene todo el poder a nivel deportivo, pero la duda es el aspecto financiero. ¿Si usted decide contratar un jugador debe presentar una solicitud a los accionistas para recibir el dinero para recién fichar?

Bueno, las intenciones de fortalecer el equipo, posterior al informe de Paulo [Autuori], inmediatamente se canaliza ese pedido para tratar de consolidarlo y tener mejores herramientas para cumplir el propósito institucional. Allí hay que analizar la realidad económica y eso le corresponde el sector administrativo y coincidir todo para el final, ojalá, cada uno con sus esfuerzos, encontrar lo que institucionalmente buscamos.

¿Tengo entendido que Sporting Cristal está bien en el aspecto financiero?

Manejo la misma información, que los números no presentan alerta.

En el informe que presentó usted solicitaba la incorporación de cuatro refuerzos, pero entiendo que las operaciones se ejecutarán en base al documento de Paulo Autuori, quien trabaja de cerca con Gustavo Zevallos...

Acá todos somos importantes, cada uno de sus espacios. La calidad de las personas simplifican el permanente interactuar de las responsabilidades de cada quien. Paulo [Autuori], más allá de ser un muy buen técnico, es una excelente persona. Y cuando uno encuentra buenas personas, con esa experiencia, se simplifica el interactuar, en beneficio de la institución y confiamos en lo que vamos a hacer. Entonces, al final del Apertura se tomarán decisiones puntuales, pero ya estamos trabajando para no correr y fallar en las incorporaciones. Esto es muy importante, las diferentes opciones [de jugadores] se van a observar, se van a analizar y se va a consensuar para no equivocarnos.

Entonces, formalmente se presenta el informe tras el Apertura, pero ya el plan de acción se está ejecutando en este momento...

Pero por supuesto, no se espera nunca la última hora para decir “ya no importa este [jugador], ya presenta el otro”. No, así no. Esa no es la forma. Eso se tiene que planificar, analizar bien, confrontar bien, consensuar bien y después se toma la decisión.

Se entiende que el área deportiva está viendo, analizando jugadores de otros equipos de la Liga 1 que puedan sumarse al club...

Estamos trabajando semana a semana. Sabemos que quedan cuatro partidos. Trabajamos para incorporar lo que Paulo [Autuori] pueda necesitar y como directivo nosotros darle ese apoyo que como técnico también sabemos que necesita. Pero primero es la necesidad del técnico. Eso es lo primero. Después vamos a consensuar y tomamos una decisión que le permita tener la herramienta que él puede considerar le está faltando.

El ultimátum que remeció Innova y el plan de Cristal para terminar el silencio de Raffo: los entretelones de la elección de Uribe como director general celeste. @dt_elcomercio @elcomercio_peru https://t.co/A7KXV6JauC — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) June 19, 2025

El hincha concebía que estaban esperando hasta el cierre del Apertura para definir las contrataciones...

No, no. Bueno, estamos trabajando. No vamos a esperar hasta la última fecha. Hace buen rato estamos en eso y estamos viendo opciones [de jugadores].

Y en contra de ustedes también está que pueden contratar un solo extranjero por el cupo que dejaría Franco Romero, que se entiende no seguirá en el club...

Es lo que se tiene interpretado. Estamos en permanente comunicación y llegado el momento, ante el requerimiento de Paulo [Autuori], de manera muy puntual, se encontrará el respaldo, la decisión para que él tenga las herramientas que necesita y ayudar a la institución a cumplir el objetivo porque él es el director técnico de fútbol profesional.

El objetivo es sin duda la segunda parte del año, el Clausura, pese a que lo visto en el Apertura no genera mucha ilusión...

Se van a tomar las decisiones que nos lleven a lo que siempre identifica el club, ser el campeón. De estar a la altura para ser campeón.

Todavía no hay una fecha de regreso para Yoshimar Yotún, pero más allá de ese caso, este primer semestre varios jugadores han terminado lesionados. ¿Hay una evaluación para el departamento médico o un análisis de por qué tantos lesionados?

Ese es un tema que se tocará en su momento, pero entendemos que las cargas inicialmente no se distribuyeron como correspondía y hay factores que podrían haber influido. Porque una preparación, cuando es correcta, todos están en una condición óptima y el equipo produce más. Eso no ha estado alineado a la condición del plantel y las métricas nos están indicando todo ello. Entonces, hoy se está alineando, se está corrigiendo las cosas y las respuestas deben llegar en la medida que la condición sea del plantel y no de cinco, seis o siete u ocho jugadores. Eso es fundamental. Paulo [Autuori], Fábio [Eiras, preparador físico] y Edson [Aguiar, asistente técnico] lo tienen bastante claro.

Con su cargo también tendrá injerencia directa en el fútbol formativo, uno que también ha sido golpeado al no clasificar a la Liga 3...

Ese es un tema que hay que interiorizarse más y seguramente cuando se tengan los informes correspondientes se tomarán las decisiones que signifiquen siempre el avance de la institución y no quedarse atrapados en lo que no sucedió. Vamos a analizar todos los diferentes espacios, áreas y siempre tomaremos decisiones para buscar que la productividad esté al nivel de lo que significa Sporting Cristal, en todo lo que significa la institución.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.