Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Julio César Uribe habló de la clasificación de Cristal en Copa Libertadores. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, se refirió a la clasificación del equipo a fase de grupos de la Copa Libertadores y reconoció que todavía hay aspectos por corregir. Los celestes avanzaron a esta instancia tras ganar en penales 3-2 a Carabobo.

