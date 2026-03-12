Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, se refirió a la clasificación del equipo a fase de grupos de la Copa Libertadores y reconoció que todavía hay aspectos por corregir. Los celestes avanzaron a esta instancia tras ganar en penales 3-2 a Carabobo.

"Tenemos que seguir mejorando y vamos a seguir trabajando para ello, hay que felicitar al grupo”, expresó el ‘Diamante’ en zona mixta luego del partido disputado en Matute.

De igual manera, Uribe aceptó que el equipo no hizo un buen primer tiempo, pues en ese lapso recibieron dos goles con los que estuvieron abajo en la serie. Y si bien al final del tiempo regular pudieron marcar un gol para forzar los penales, justificó la clasificación.

Sporting Cristal venció 3-2 en penales a Carabobo. (Foto: GEC)

“Son seres humanos, el jugador de fútbol no quiere fallar, hay que respaldarlos cuando se equivocan y estamos para apoyarlos cuando más lo necesiten”, comentó el directo.

Uribe afirmó que es difícil jugar esta clase de torneo. “A nivel de Copa Libertadores, ¿qué partido es fácil? Lo entemos, estamos preparados y somos conscientes que tenemos que seguir mejorando. Podemos jugar mejor”, sostuvo.

Por último, le dejó un mensaje al hincha celeste: “La queremos mucho, respetamos mucho y la valoramos mucho. Esperamos que nos acompañen para seguir creciendo en este proceso”.

“Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor e imponernos de otra forma. Es un tema que lo tocaremos en los próximos días (refuerzos)”



Julio César Uribe, director de fútbol de Sporting Cristal



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/XILL1Ozobo — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 12, 2026

SOBRE EL AUTOR