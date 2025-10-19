Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia” | ENTREVISTA

Julio César Uribe es parte de la gloriosa y exitosa historia de Sporting Cristal. Es uno de los grandes futbolistas del fútbol peruano que se forjó en La Florida, un símbolo de talento, disciplina y orgullo celeste. Pero su imborrable carrera futbolística, su condición de ídolo en el club del Rímac ha sido llevado a un segundo plano por él mismo, pues ahora con una tarea dirigencial busca volver a llevar al club de sus amores a cantar, una vez más, el “siempre campeones, siempre primeros”. Queda claro que este 2025 está muy alejado de ese propósito y cumplidos cuatro meses como máxima autoridad deportiva de la SC, Uribe habla con Deporte Total.

El ‘Diamante’ subraya las distorsiones reglamentarias que han afectado la equidad competitiva en la Liga 1 Te Apuesto. Es decir, de los cambios de localías de equipos de provincia que han evitado largos viajes, no solo aéreos, sino también en bus para disputar los respectivos partidos. Una situación que sí ha tenido que efectuar Sporting Cristal y que es considerada no solo por él, sino por todos los miembros del club bajopontino como una injusticia deportiva que ha debilitado la legitimidad del campeonato. Uribe tampoco ha justificado esta dificultad con los tropezones que ha tenido el equipo y con las mínimas o nulas opciones que tienen ahora en el Clausura.

El director general de fútbol también habla del duelo clave contra Universitario del jueves 23 de octubre, una cuestión de honor y de la continuidad de Paulo Autuori, el dos veces campeón de la Copa Libertadores y conquistador del Mundial de Clubes, que vive en carne propia la falta de profesionalidad del fútbol peruano, y del plan 2026, en el que su gestión busca potenciar la versión de los celestes.

—Sporting Cristal tuvo un buen inicio en el Clausura, pero todo indica que el receso por Eliminatorias le cayó mal y llegaron los traspiés que lo han alejado del objetivo...

Respeto todas las opiniones como creo que siempre debe ser, pero no estoy de acuerdo con que la para perjudicó lo que veníamos haciendo, todos han estado en esa situación, no solo para Cristal. Entonces, no me identifico con esa interpretación, pero la respeto. Son otros aspectos, otros factores y son factores que uno una vez detectado debe ser corregido y si hay algo aquí que nos tiene tranquilos, que es la capacidad de trabajo de los profesionales que están en este momento acompañando a Paulo Autuori en su comando técnico, de todos los profesionales de las diferentes áreas. Tenemos un grupo de trabajo impecable, espectacular. La intención de sumar, de consensuar algo que difícilmente se encuentra en un grupo grande de trabajo de las instituciones y eso en la suma del tiempo nos tiene que llevar a recoger grandes satisfacciones que es lo que estamos buscando permanentemente, así que esperamos luchar hasta el final y vamos a ver al final que es lo que los números nos entregan.

—Llegan al duelo con Universitario con mínimas opciones, pero también está en juego el honor…

Siempre reconocemos y valoramos su gran historia [de Universitario] y entendemos lo que también quiere conseguir, por eso competimos. Ellos llegarán con una ventaja importante y nosotros con otra interpretación de que puede ser esa nuestra última posibilidad. Entonces, lo tenemos claro, hay mucho en juego.

—Estaba en duda la continuidad de Ayacucho FC y era incierto si esos tres puntos que sumaron ante ellos se contabilicen en la tabla. ¿Cómo están tras la confirmación de que el club ayacuchano sigue en la Liga 1?

Hemos tenido que entender esa situación y darle el manejo que corresponde es muy difícil porque no se respeta tu esfuerzo, no se respeta tu profesionalismo, no se respeta nada y vivimos casi todos los años quejándonos uno al otro, confrontándonos de manera incorrecta y es un desperdicio en la vida. Deberíamos consensuar y buscar encontrar el respeto que parece que lo han escondido. Cada uno quiere sacar ventaja en su forma de una regla, de una decisión, de un sector y no de todos. Cada uno por sus egos y cada uno por sus intereses. Todos tienen el mismo interés y yo lo interpreto así, pero que se conduzca bajo el respeto y restricción de las normas y reglas en las cuales todos deben consensuar y no un grupito. El fútbol es de un grupo, de diferentes áreas, diferentes responsabilidades, entonces el consenso implica votación, la cual implica aceptación, cuando la mayoría te corresponde, pero nunca se ha hecho eso. Entonces, si no se ha hecho, nunca hay que esperanzarse de que las normas y reglas se van a respetar.

—Sporting Cristal ya alzó la voz por esos cambios de localías, pero no hay un eco de parte de los clubes e inclusive algunos periodistas minimizan o intentan igualar esa situación con que ustedes cambien el Gallardo por el Nacional…

Es un escenario complicado y es una realidad que pocos la quieren enfrentar porque quieren ver cuál es el beneficio que pueden alcanzar al no respetar la regla. Ese es nuestro fútbol. Nosotros, más que estar incómodos, más que estar en total desacuerdo y ahí me refiero en nombre de todo el sector dirigencial [de Sporting Cristal], hemos levantado la voz acompañado de documentos que sustentan nuestra posición en contra de todo lo que ha sucedido en el desarrollo del campeonato.

—El hincha está ofuzcado porque el Clausura está entregado, pero también son conscientes de que Cristal está jugando con otra regla en cuanto a las localías…

El hincha, a quien nosotros valoramos, respetamos y queremos mucho, debe estar cerca para no resignarnos a una realidad competitiva que no es la que debería ser. Muchos lo interpretamos así. Entonces, en ese sentido, por el nivel de dificultades que nos toca vivir en nuestro torneo, al grupo y a la institución, cada uno con su perfil, le toca hacerse fuerte, porque la adversidad te hace fuerte o te debilita. Bueno, Cristal ya entendió que tiene que hacerse fuerte ante la adversidad, ya lo entendió y eso también tranquiliza. Es la vida misma. Esperamos que a través de nuestra fortaleza, encontrar lo que estamos buscando, lo que nosotros podamos controlar, lo que nosotros podamos hacer y vamos a hacerlo al máximo, respetando las normas y reglas como lo hemos hecho históricamente.

—¿Cuál es su posición respecto a los árbitros? El equipo ha recibido expulsiones, algunas polémicas, otras que sí merecían la roja, pero esa misma rigurosidad de los árbitros no se ha visto con otros equipos…

Yo no quiero hacer ni calificaciones ni señalizaciones en las cosas que veo y que el Perú también lo está viendo. El mundo de la industria deportiva sabe cómo se conduce cada quien, cómo se hace respetar el reglamento, cada quien cómo cumple con su responsabilidad. Todo eso se ve. Y hay gente que es feliz haciendo eso porque quiere cumplir el propósito y cuando lo logra se siente realmente feliz porque lo hizo de manera correcta. Bueno, eso es un tema de interpretación social, de la sociedad, no solo del fútbol. El fútbol es solo un espacio dentro de esa sociedad y en estos tiempos, Dios mío, está todo más complicado que nunca. Las cosas que estoy viendo en estos tiempos digo, “mamita querida, Dios nos tome a todos con el jabón”.

—Autuori ha indicado que el fútbol peruano está peor que hace 23 años cuando él dejó el país y también se le ve ofuscado por la falta de profesionalidad que tiene el torneo. ¿Está asegurada su permanencia hasta el 2026?

Bueno, Paulo, más allá del gran técnico que es, es una gran persona. Y cuando uno piensa sobre la gran persona intenta construir cosas, se va a identificar con el bien. Y él se identifica con el bien. Entonces, es más que normal que él esté súper incómodo, que yo esté súper incómodo, que los dirigentes estemos incómodos y que los jugadores también estén incómodos. Hay reacciones cuando se percibe estas indecisiones o injusticias que el jugador pierde el control emocional que debe tener en función del respeto al reglamento. El reglamento para ti es duro y para mí prácticamente el reglamento no existe. Bueno, eso es parte de la vida. Por eso seremos siempre perfectibles y nunca seremos perfectos. Pero uno elige identificarse con lo correcto o lo incorrecto, con disfrutar el éxito o simplemente entender que el éxito se lo regalaron. Y esto no es con alusión a nadie, que no sea malinterprete mi expresión. Cada uno es como es y yo respeto a todos como son. Cada quien tiene sus perfiles.

—¿Pero se podría asegurar la permanencia del profesor Paulo Autuori?

Paulo no es una persona que cuando asume un compromiso renuncie por dificultades. Él es un hombre fuerte, un hombre con mucha experiencia y cuando un hombre tiene mucha experiencia y es fuerte y es correcto, difícilmente renuncia a los compromisos adquiridos. Pero igual, todos podemos cambiar en algún momento cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia. Nos sentimos hartos de tanta injusticia.

A uno toca entenderlo porque estamos en una edad donde entendemos casi todo. Cuando alguien siendo firme en una línea la cambia es porque prefiere vivir y no desgastarse en cosas que no van a cambiar. Es vida, ¿no? Y la vida tampoco es eterna. Los seres humanos no somos eternos y como tal cumplimos los procesos. Un día para llegar y un día para partir, pero muy poca gente piensa de esa forma y vive en el momento. A la buena o a la mala. Nosotros tratamos de vivir el momento a la buena, esa es la diferencia que siempre creo que hay que subrayar.

—¿Se podría decir que el profesor Autuori está comprometido y firme en el proyecto deportivo?

Nosotros sabemos que es así.

La temporada 2025 entra a su recta final y con un primer semestre para el olvido, ¿usted como mandamás del club en el ámbito deportivo ya está pensando en el plantel del 2026?

Claro que fue un mal inicio de temporada. Ahora estamos iniciando las conversaciones, estamos siempre analizando semana tras semana cómo se van desarrollando las cosas, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos que ir apuntalando y de cara al futuro ser mucho más fuertes, muchísimo mejor de lo que venimos siendo este año. Es el análisis normal, correcto, que se debe hacer año tras año, torneo tras torneo, y nosotros ya estamos iniciando ya ese proceso de intercambio de percepciones para hacernos más fuertes, mostrar una mejor versión.

—A mediados de este año salieron varios jugadores y podría abrirse un espacio para tres nuevos extranjeros en el 2026…

Se va a analizar todo una vez terminado este campeonato, pero tenemos en cuenta lo que me estás consultando. Lo sabemos y justamente hay que analizar nuestras debilidades para hacernos más fuertes.

Y esa visoria de posibles fichajes se realizaría ya no con la metodología a larga distancia que manejaba el club, sino de la negociación directa entre usted, seguramente Gustavo Zevallos y el entorno del futbolista en el país donde radica…

Yo ya senté mi posición y mi posición ha sido bien interpretada, como corresponde. Para equivocarnos menos, hay que conocer más. Así de simple, como lo conversé contigo alguna vez. Entonces el face to face para mí es fundamental. Todo lo que es información en base a tu CV es importante, vale y se respeta, pero los ojos, el momento, todo puede cambiar. Recuerda que uno que juega mal hoy puede jugar bien mañana. El futuro es algo que no está garantizado porque el mundo futbolístico es muy complejo. Todos quisiéramos jugadores que tengan una regularidad por decirte 6.5, 7 puntos. Es muy difícil y aquí nunca hemos hecho esa clase de análisis. Ahora, desde mi experiencia,lo he planteado así y se ha decidido que ese es el camino que hay que seguir.

—Hace unas semanas el club se proclamó campeón del Apertura del Torneo Juvenil Sub 18 de la FPF. ¿Hay una presión en cuanto a conquistar ese certamen porque Sporting Cristal no está en la Liga 3 tras una pésima campaña en el 2023 y siendo el bicampeón del torneo de menores?

Eso obviamente merece una felicitación a todos los muchachos, y recordarles que es parte del camino hacia lo que quieren alcanzar en función de lo que significa nuestra institución. El sentido de pertenencia que han demostrado en las finales, en La Florida y en el campo rival es maravilloso, es lo que en el tiempo, en la vida misma, te gratifica, y debe ser consecuente desde el momento en que llegaste hasta el día en que te tocó que no estar. Pero el sentido de pertenencia con la premisa de ser primero una muy buena persona y paralelo a ella un gran jugador, eso es algo que Sporting Cristal como institución nunca se ha descuidado, nunca ha dejado de desarrollar ese pilar, y seguiremos haciéndolo. Por eso estos muchachos están dando los pasos como corresponde, identificados con el club que los cobija, y esperamos poder ayudarlos a que todos sus sueños se concreten, se consoliden.

Ahora, respecto al cupo de Liga 3 que no se logró el año pasado, es parte del proceso. Nosotros siempre tratamos de aprender de lo que hemos logrado o de lo que no hemos podido lograr, eso es aprendizaje. Cuando se sigue una línea y sacas provecho de algún error, porque por algo no alcanzaste una meta, tienes que entender que eso te debe llevar a corregir y mejorar por ahí tu esfuerzo, tu concepto o tu foco interpretativo. El mundo de los futbolistas es maravilloso, porque no solamente son futbolistas, son seres humanos como prioridad, piensan y sienten, entonces construir sus fortalezas y minimizar sus debilidades es una tarea que históricamente en nuestro fútbol muy pocos han tenido en cuenta, todos quieren jugador, gran jugador, y primero es la persona que llega a ser jugador.

