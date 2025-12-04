Hernán Barcos tiene los días contados en Alianza Lima y evalúa opciones dentro de la Liga 1. En esa búsqueda se le vinculó con Sporting Cristal, club que está en la búsqueda de refuerzos para armar el plantel del 2026. Al respecto, Julio César Uribe (director de fútbol) se refirió a su posible llegada a La Florida.

“No, este tema no se ha tocado. Primero, por respeto a Hernán, porque es un elemento del equipo adversario. Se reconoce su gran trayectoria y su carrera llena de éxitos. Eso siempre hay que respetar y no manosear”, sostuvo el ‘Diamante’ en RPP.

Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

Luego, agregó: “Como el técnico ni dirigentes se han manifestado, yo por respeto no puedo manifestarme”. Eso sí, el exfutbolista destacó el juego y la productividad del ‘Pirata’ en el campo de juego.

“Un jugador con esa productividad no sería descartado en ningún lugar donde se busque la productividad, porque sería un contra sentido, pero hay que respetar muchas cosas. Primero en lo que el téncico plantea y luego que los señores dirigentes acordamos para potenciar el objetivo del próximo año”, manifestó.

Como se sabe, Barcos será jugador libre y su prioridad es mantenerse en un equipo de Lima o Callao. Sporting Cristal y Sport Boys son opciones, aunque por ahora todo es especulación.