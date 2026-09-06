Por Miguel Villegas

En el Perú de chimpunes Player, ya entrado el profesionalismo, las décadas podían resumirse en apellidos. Los 60 fueron de Perico, los 70 de Teófilo y los 80 de Julio César Uribe. Desconocer ello es un agravio, ataca directamente nuestra memoria y nos convierte en trogloditas cuya única virtud es tener un celular.

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