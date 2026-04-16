Sporting Cristal enfrentará un difícil reto esta tarde ante Palmeiras, por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, y hay optimismo en el plantel para sacar un buen resultado. De hecho, Julio César Uribe, director general de fútbol del club, aseguró que la clave del éxito está en la mentalidad para afrontar esta clase de partidos.

"Siempre tiene que existir el optimismo. Estamos deseándole lo mejor a cada uno de nuestros jugadores y haciendo las cosas que corresponden para que ellos produzcan como corresponde”, expresó el exfutbolista antes de viajar a Brasil.

Para Uribe, partidos como el de este jueves deben motivar a los jugadores, porque se trata de un rival que está entre los mejores de Sudamérica. “Palmeiras es un grande de Sudamérica, campeón de la Copa y merece el máximo de los respetos, pero de ahí al miedo, eso no existe. [...] El que tenga temor, que se quede en su casa”, afirmó.

Julio César Uribe, Director de Sporting Cristal: "El que tenga temor, mejor se dedique a otra cosa" pic.twitter.com/R9Z3IbC3lJ — Jordy Flores (@jordyxflores) April 15, 2026

Vídeo: Jordy Flores

La preparación del equipo para este duelo ha sido intensa y hay buen ambiente luego de la victoria ante Cerro Porteño en el debut copero. Para Uribe, este detalle puede hacer la diferencia. “Todos los días se entrenan como debe ser y, al momento de encarar el partido oficial, tienen que encontrar esa respuesta en el querer ganar”, dijo.

Por último, el director general de fútbol celeste se refirió a los posibles refuerzos e indicó que respetará la decisión de Zé Ricardo. “Tenemos que esperar la decisión del técnico en base a lo que viene desarrollando en el día a día”, comentó.

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