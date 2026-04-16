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Uribe y el mensaje a Cristal previo al partido con Palmeiras: “El que tenga temor, que se quede en su casa”. (Foto: GEC)
Uribe y el mensaje a Cristal previo al partido con Palmeiras: “El que tenga temor, que se quede en su casa”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Sporting Cristal enfrentará un difícil reto esta tarde ante Palmeiras, por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, y hay optimismo en el plantel para sacar un buen resultado. De hecho, Julio César Uribe, director general de fútbol del club, aseguró que la clave del éxito está en la mentalidad para afrontar esta clase de partidos.

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