“Es vergonzoso”: La furia de Roberto Mosquera por las malas condiciones del Estadio Nacional | VIDEO
“Es vergonzoso”: La furia de Roberto Mosquera por las malas condiciones del Estadio Nacional | VIDEO
Por Redacción EC

Sporting Cristal dejó escapar una buena oportunidad de sacar ventaja en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana tras igualar 0-0 con Bragantino. Tras el partido, Roberto Mosquera estalló por las malas condiciones del campo del Estadio Nacional. Para el técnico celeste, el estado del césped perjudicó el espectáculo y proyecta una mala imagen del fútbol peruano a nivel internacional.

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