“Es vergonzoso”: La furia de Roberto Mosquera por las malas condiciones del Estadio Nacional | VIDEO

Sporting Cristal dejó escapar una buena oportunidad de sacar ventaja en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana tras igualar 0-0 con Bragantino. Tras el partido, Roberto Mosquera estalló por las malas condiciones del campo del Estadio Nacional. Para el técnico celeste, el estado del césped perjudicó el espectáculo y proyecta una mala imagen del fútbol peruano a nivel internacional.

“Es vergonzoso. Es una pena la cancha. Quedamos totalmente desmoralizados cuando la vimos. Ahora entiendo por qué no nos dejaron entrenar aquí. Está terrible. Estos partidos los ve toda Sudamérica y debe ser vergonzoso mostrar una cancha en esas condiciones”, afirmó en conferencia de prensa.

Mosquera consideró que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) debe darle prioridad al fútbol y evitar que los constantes conciertos afecten el terreno de juego. “Nos ven como un país que no sabe manejar sus escenarios. El Estadio Nacional es para el fútbol y la cancha estaba muy deteriorada. Hubo jugadores que incluso se resbalaban”, comentó.

🎙️ Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal: "Es una pena el estado de la cancha. Pedimos entrenar aquí y no nos la dieron; ahora entiendo por qué. Está terrible. Hoy se priorizan los conciertos y nosotros tenemos que jugar en estas condiciones. Estos partidos se ven en toda… pic.twitter.com/mxhVMZ6R0n — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 24, 2026

Por otro lado, el técnico también hizo una autocrítica sobre el rendimiento ofensivo de su equipo. Mosquera sostuvo que Sporting Cristal hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria, pero volvió a fallar en la definición. “Tuvimos varias situaciones claras. Si no hubiéramos generado ocasiones, hablaríamos de otra cosa, pero el problema fue que no pudimos convertir”, explicó.

Pensando en el duelo de vuelta, el entrenador confía en recuperar la confianza de sus atacantes para ser más contundentes. “Ese ya es un trabajo mío. Todos nuestros delanteros saben hacer goles y vamos a trabajar para devolverles esa confianza. Cristal está recuperando una identidad que vuelve a entusiasmar a la hinchada, pero todo ese buen juego tiene que terminar con goles”, concluyó.

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