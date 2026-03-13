Por José Antonio Bragayrac

Resulta bastante inusual que un triunfo con una clasificación de por medio, que además genera un rédito económico considerable, decante en una descarga de rumores contraproducentes más ligados a la performance del chisme que a la información verificada. Sucedió en Sporting Cristal con foco en el entrenador Paulo Autuori, de quien primero se dijo primero que había renunciado al cargo y luego, que se encontraba en medio de una reunión con la directiva para evaluar su permanencia.

