El lateral brasileño Cristiano da Silva, uno de los refuerzos de la presente temporada que ha sobresalido en el equipo bajopontino, denunció haber sido víctima de un comentario racista por parte de un jugador rival durante el encuentro válido por la sexta fecha del Apertura. En el epílogo del duelo, cuando ya el cuadro del Rímac había sellado la victoria, el argentino Franco Coronel y Da Silva intercambiaron palabras cerca a la posición de la jueza de línea Diana Falcón y de acuerdo al futbolista celeste, el jugador ‘Churre’ le dijo “macaco” [mono].

La acción desató una gresca entre jugadores de ambos planteles y generó la indignación en la banca celeste. De acuerdo con información a la que Deporte Total pudo acceder, varios integrantes de la delegación rimense —entre futbolistas y miembros del comando técnico— escucharon el presunto insulto desde la zona de suplentes, lo que provocó una reacción inmediata del plantel que reclamó al instante al equipo rival y a la terna arbitral.

El episodio fue considerado grave dentro de la delegación celeste y generó aún más molestia porque, después de lo ocurrido, no hubo disculpas ni reconocimiento del hecho por parte del futbolista involucrado.

En medio de la tensión, el entrenador del cuadro visitante, el argentino Federico Urciuoli, perdió los papeles y terminó siendo expulsado. Tras el incidente, el árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo. Sin embargo, Coronel no fue expulsado en el campo, ya que —según explicaron en la transmisión de L1MAX— el caso será evaluado posteriormente por las instancias disciplinarias correspondientes.

Mientras tanto, Cristiano permanecía en el campo visiblemente afectado e incluso soltó algunas lágrimas por lo ocurrido. Ni bien terminó el encuentro, Da Silva parecía dirigirse a los camerinos, pero se detuvo a mitad de camino para esperar a Coronel. Cuando el jugador de Alianza Atlético pasó por la zona, ambos volvieron a intercambiar palabras y futbolistas de los dos equipos intervinieron para evitar que la situación escalara. Incluso el técnico rimense Paulo Autuori se acercó para intentar calmar los ánimos.

Tras el partido, el entrenador brasileño cuestionó lo sucedido y también la reacción arbitral. “Lo que no puede pasar es que la jueza de línea dijera que no importa. Eso creó en nosotros más bronca”, declaró Autuori.

Desde la directiva celeste también hubo una respuesta inmediata. El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, anunció que la institución presentará una denuncia formal por el presunto acto de racismo. “En un momento del partido, el número 7 agrede verbalmente a Cristiano y le dice ‘macaco’. No entiendo cómo un extranjero, a quien el país le brinda la oportunidad de trabajar, puede venir a hacer esto”, señaló.

Zevallos adelantó que el club solicitará una sanción ejemplar. “Somos un club que respeta las normas y el reglamento y vamos a pedir una sanción drástica. Todos vemos cómo la FIFA y la Conmebol castigan esta clase de hechos, por lo que haremos la denuncia correspondiente”, agregó.

El dirigente remarcó además que, más allá de la rivalidad deportiva, el respeto debe prevalecer. “Más allá de ser jugadores o rivales, ante todo son seres humanos y el respeto debe estar por encima de todo. Es lamentable cómo se pierden los papeles”, concluyó.

El incidente también generó la reacción de la Liga de Fútbol Profesional del Perú, que horas después emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”. La organización confirmó además que durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se activó el protocolo correspondiente ante el presunto acto de racismo contra Da Silva.

La Liga añadió a través de sus canales oficiales que el caso será evaluado por su Comisión Disciplinaria y que, de confirmarse los hechos, se aplicarán las sanciones correspondientes.

