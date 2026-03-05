Sporting Cristal arribó a la ciudad de Valencia, en Venezuela, en medio de una atmosfera de críticas por la derrota sufrida el pasado sábado en la Liga 1, de visita frente a Sport Huancayo. Paulo Autuori no contó para aquel encuentro en la ‘ciudad incontrastable’ con seis habituales titulares, guardándolos para el duelo de ayer por la Copa Libertadores.

Justamente, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Gabriel Santana y Felipe Vizeu iniciaron en el duelo de ida de la Fase 3, el cual terminó con un resultado positivo para los celestes.

La estrategia del técnico brasileño funcionó al pie de la letra, liderada claramente por la jerarquía de Yoshimar Yotún, quien en cada presentación demuestra que se acerca a su mejor versión: aquella en la que fue el cerebro de la selección peruana que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y peleó hasta el repechaje rumbo a Qatar 2022. En el Polideportivo Misael Delgado, el capitán fue el organizador rimense, pero también el eje de un equipo al que Autuori exige equilibrio permanente.

Para el dos veces ganador de la Libertadores (1997 y 2005) y del Mundial de Clubes (2005), la armonía entre defensa y ataque es innegociable. Anoche, Cristal se acercó a ese ideal. Aunque, como el propio entrenador suele advertir, no siempre se consigue porque al frente hay un rival que también compite. Y en duelos coperos, cada balón se disputa como si fuera el último y así lo hicieron los bajopontinos.

Yotún volvió a pararse frente al punto penal y sacó a relucir los galones acumulados en 18 años de carrera. Su zurda no falló (14’): remate sutil al poste derecho mientras el arquero argentino Lucas Bruera volaba hacia el lado contrario. En el banquillo, Autuori se persignaba como gesto de fe en Dios y en su equipo. Segundos después, celebraba con mesura la apertura del marcador.

Con el gol, alrededor de 50 hinchas peruanos se hicieron sentir en el estadio con sus cánticos, sus festejos y una alegría peculiar y única en casa visitante. Los incondicionales que dijeron presente para alentar a los del Rímac.

Fue la única celebración válida de la noche. Minutos más tarde, Felipe Vizeu amplió con un cabezazo bajo el arco (26’), pero el árbitro brasileño Ramón Abatti Abel, apoyado en el VAR, anuló la acción por una mano fortuita y pegada al cuerpo de Da Silva en el inicio de la jugada. Polémico.

Una pena para Vizeu, que gritó el tanto como si fuese el de un campeonato. Más allá de las críticas —justificadas porque aún no demuestra ser el ‘9’ que necesita el equipo—, la suerte no estuvo de su lado. Sin embargo, el exdelantero de Flamengo, Gremio y Udinese seguirá contando con el respaldo del comando técnico y del plantel. En La Florida confían en que su despegue es cuestión de tiempo.

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentaron por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Un dilema para Autuori

El miércoles 18, Sporting Cristal definirá la serie ante Carabobo FC en Matute. Con la ventaja mínima conseguida en Valencia, el equipo rimense sabe que tiene la primera opción, pero también que nada está cerrado en una llave copera. Antes, sin embargo, aparece otro desafío: este sábado recibirá a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo por la Liga 1. Y ahí surge la incógnita: ¿volverá Paulo Autuori a preservar titulares pensando en la Libertadores o apostará por su mejor once para no seguir cediendo terreno en el torneo local?

Los celestes ya no tienen demasiado margen. Marcha undécimo con cinco puntos en cinco partidos, a ocho unidades del líder del Apertura, una posición que incomoda en La Florida y que obliga a sumar de a tres a partir de esta jornada. El calendario, además, ofrece un margen estrecho: apenas tres días de recuperación entre el encuentro frente a los ‘Churres’ y la revancha frente al conjunto venezolano.

Con gol de Yoshimar Yotún de penal, los celestes vencieron 1-0 a Carabobo en la ida de la Fase 3 de la Conmebol Libertadores. Foto: Club Sporting Cristal.

La recompensa no es menor. Superar la Fase 3 no solo asegurará el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino también un ingreso de 4 millones 100 mil dólares. El club ya aseguró 1 millón 100 mil por su participación hasta esta instancia y recibiría 3 millones adicionales si elimina a Carabobo FC.

En medio de ese panorama, hay una noticia alentadora: Santiago González podría reaparecer la próxima semana. El extremo argentino es una pieza clave en el frente ofensivo y su regreso le daría a Cristal mayor profundidad y desequilibrio en el tramo más decisivo del semestre.

SOBRE EL AUTOR