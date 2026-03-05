Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal arribó a la ciudad de Valencia, en Venezuela, en medio de una atmosfera de críticas por la derrota sufrida el pasado sábado en la Liga 1, de visita frente a Sport Huancayo. Paulo Autuori no contó para aquel encuentro en la ‘ciudad incontrastable’ con seis habituales titulares, guardándolos para el duelo de ayer por la Copa Libertadores.

