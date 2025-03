Guillermo Farré tiene las horas contadas en La Florida. La interna de Sporting Cristal no es la mejor. La derrota ante Melgar este sábado parece ser el descenlace final para el director técnico argentino que desde que llegó al Rímac, a mitad de la pasada temporada, generó más dudas que certezas a los hinchas. En Arequipa se esperaba una versión diferente de los celestes, pero nuevamente, el equipo mostró desatenciones, errores propios que condujeron a una nueva caída.

En el Monumental de la UNSA, los principales directivos de Cristal estuvieron presentes y con rostros nada amigables. La cámara se quedó con Julio César Uribe, el asesor y vocero institucional del club, el que tiene mayor llegada a los dueños de la SC, sobre todo al presidente Joel Raffo. Previo al viaje a la ‘Ciudad Blanca’, Uribe decidió no opinar acerca de si Farré encaja con el estilo de juego de la SC, pero manifestó que “jugar bien es tener la pelota más tiempo que el adversario, administrarla bien, meter más goles y ganar partidos”.

Joel Raffo, Julio César Uribe, Gustavo Zevallos y Remo Gambetta, directivos de Sporting Cristal, presentes en el Monumental de la UNSA de Arequipa. (FOTO L1 MAX).

Hoy, el Sporting Cristal de Guillermo Farré no tiene nada respecto a la interpretación del ‘Diamante’. Y en realidad, el argentino no ha podido plasmar su idea de juego en alrededor de ocho meses al mando del equipo bajopontino. Solo se ha visto ímpetu, ganas de parte de los jugadores y en determinados partidos, pero no una estructura que te indique que el cuadro rimense sea avasallador ante el rival que tenga al frente.

Más allá que ante Alianza Lima, en la pasada fecha, el equipo decayó en cuanto a actitud por el grosero error del defensor Flavio Alcedo -transitorio empate de Paolo Guerrero- y ahora el triunfo del rojinegro se genere después de una infantil equivocación en salida del mediocampista Catriel Cabellos, queda claro que ningún futbolista de Sporting Cristal pasa por su mejor momento.

Guillermo Farré. (Foto: GEC)

Farré no ha potenciado a ningún jugador desde su llegada a La Florida. Tampoco se podría hablar de una recaída en las versiones de determinados jugadores, pero queda claro, por estadística, que hay nombres que mostraron un mejor performance en la primera mitad del 2024 cuando Enderson Moreira era el entrenador y que terminó yéndose por perder el Apertura por una diferencia de un gol, además de la goleada sufrida ante Universitario de Deportes en el Monumental.

A ello se suma que el comando técnico de Farré está siendo señalado por una serie de lesiones que se han producido en este inicio de temporada. Deporte Total pudo conocer que hay jugadores que están jugando ahora con una sobrecarga muscular y que pueden pasar factura en los próximos encuentros, pese a que hay un receso en la Liga 1 debido a las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Norteamérica 2026.

No obstante, volviendo al presente, este mal momento no es de ahora, mejor dicho no se generó desde la primera fecha cuando Cristal empató con Alianza Universidad en Huánuco, donde pudo ganarlo por más goles, pero en un duelo en el que también lo pudo perder como también sucedió en los ‘maquillados’ triunfos ante Sport Huancayo en Huancayo o frente a Sport Boys en el Alberto Gallardo. Esta crisis con la que está conviviendo los rimenses nace desde el Clausura de la pasada temporada.

Guillermo Farré aseguró que ante Melgar, Sporting Cristal jugó su mejor partido, genernado incomodidad en la hinchada. (FOTO: L1 MAX).

Ahí viene un nuevo error de parte de la directiva, el de sostener a Guillermo Farré, que arribó al Rímac sin mérito en Primera División, pues solo se proclamó campeón de la Primera Nacional Argentina (Segunda División) en el 2021-2022. Ya en la máxima categoría del fútbol argentino, su mayor logro fue mantener al ‘Pirata’, aunque decidió renunciar en marzo del 2014 cuando atravesó una crisis en el cuadro cordobés.

Hoy, el ciclo de Guillermo Farré en Sporting Cristal es insostenible y existe la posibilidad de que tras perder ante dos rivales directos como Alianza Lima y Melgar, el club rimense corre el riesgo de cumplir un quinto año sin poder conquistar el título nacional, pues el Apertura actualmente está casi entregado.

Por respeto a la historia, Farré debería dar un costado, pero después de sus declaraciones tras la derrota contra Melgar, queda claro que no tiene esa intención y que todo está en manos de la directiva, la cual vive divorciada de la hinchada.