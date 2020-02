El presente de Sporting Cristal no es de los mejores a estas alturas del año. Eliminado de la Copa Libertadores a manos de Barcelona de Guayaquil, y con solo una victoria de tres partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga 1, la situación del club rimense genera preocupación en los hinchas.

Ante este momento complicado, el director general del club bajopontino, Juan José Luque, habló sobre el tema, el trabajo de Manuel Barreto y, por otro lado, pidió el apoyo de los aficionados.

“Sporting Cristal, como equipo histórico, como equipo de gran nivel, tiene que estar preparado para salir de estas situaciones donde los resultados no han sido como se esperaban”, sostuvo en una entrevista con el programa Fútbol como Cancha de, RPP.

Sporting Cristal presentó a Juan José Luque como nuevo Director General de los celestes. (Prensa SC)

“Incluso los mejores entrenadores tienen sus etapas y procesos. Lo que está teniendo es una experiencia como aprendizaje. Es una situación complicada”, señaló refiriéndose al trabajo de Manuel Barreto.

“En todos los grandes clubes hay uno, dos o tres años en que no se gana nada y no se deja de ser hincha por eso. Le pido a la hinchada de Sporting Cristal que tengan confianza, paciencia, que entiendan que el cambio es para mejorar. Sin ellos no se va a conseguir", añadió Luque.

Asimismo, el español descartó la salida de Christian Ortiz, a raíz de los rumores que lo vinculaban con Independiente del Valle.

“Hace una semana, se pusieron en contacto para preguntar por el Ortiz. Pero no entiendo por qué un jugador que es importante para el equipo tiene que irse cedido, no tiene sentido. Nosotros no queremos desprendernos de un jugador importante como Ortiz y bajo este contexto y por respeto a la institución. La manifestación nuestra es que se queda en Sporting Cristal”, aseguró.