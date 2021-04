Marcos Riquelme llegó a Sporting Cristal como reemplazante de Emanuel Herrera y sabe que tiene que ganarse a la afición celeste a punta de goles, pero no desespera en la búsqueda de sus primeras conquistas con los rimenses. Tras debutar en la Liga 1 ante Alianza UDH, su prioridad es encajar de la mejor forma posible, aclaró, sin dejarse presionar por la obligación goleadora.

“El tema del gol siempre es importante para un delantero, pero cuando no se marca toca ayudar al equipo. No quiero desesperarme ni volverme loco porque puede jugarme en contra”, dijo para las redes sociales del club cervecero, luego de la goleada 3-0 sobre los azulgranas.

“Me he sentido bastante bien. Quizá no fue el partido que uno deseaba, porque en cuanto a rendimiento se esperaba más de mí, pero me quedo con la tranquilidad de que el partido se ganó”, agregó en su análisis sobre su desempeño contra el conjunto de Huánuco.

Riquelme sostuvo que “de a pocos, con la confianza del ‘profe’ (Roberto Mosquera) y que me dan mis compañeros, se puede revertir todo”.

Ante Alianza UDH, “en el primer tiempo se me notó bastante impreciso en cuanto a pases que eran fáciles, pero en el segundo tiempo, cuando abrimos el marcador, empecé a ganar más confianza y juego con la pelota”, opinó.

Sporting Cristal ha tenido un arranque más que bueno en la presente temporada de la Liga 1, certamen en el que ya acumula tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, demostrando un poderío ofensivo más que importante y una defensa sólida imbatible hasta el momento.