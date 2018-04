Sporting Cristal: Mario Salas reveló cuál es el principal objetivo de los rimenses

Mario Salas vive un momento glorioso con Sporting Cristal. Desde su llegada al Rímac, el 'Comandante' ha cambiado notablemente el pensamiento y juego de sus pupilos.



De esa manera logró que Sporting Cristal consiguiera resultados importantes en el Torneo de Verano hasta instaurarse en la final. Mario Salas es consciente que está a un paso de salir campeón, pero tiene otra misión primordial que desea cumplir a largo plazo.



"Los objetivos que nos hemos propuestos son los de internacionalizar nuestra carrera. Pero en esto yo siempre he pensado que uno no debe ser tan tajante. Nosotros tenemos sueños, objetivos, motivaciones, estímulos que nos llevan a tratar de mejorar", sostuvo en diálogo con "AS" Chile.



En relación a los rumores que lo acercan -como candidato principal- para tomar las riendas de la Universidad de Chile, prefirió hacer caso omiso, ya que está muy concentrado en Sporting Cristal.



"La verdad es que uno está inserto en esto y entiende que son situaciones que se validan más allá del cómo y de la esencia, de los procesos o la entrega de la forma, de la idea", resaltó.



Mario Salas ha iniciado su primera aventura fuera de suelo mapocho con la escuadra cervecera, que es el máximo aspirante para llevarse el Torneo Descentralizado del presente año. Es el que mejor juega y tiene en sus filas al artillero del certamen: Emanuel Herrera, quien lleva en sus registros 17 conquistas.