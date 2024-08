No obstante, más allá de su capacidad goleadora, Cauteruccio tiene claro que su objetivo en esta campaña es el título nacional con los celestes, que le es esquivo hace tres años. “Estamos enfocados en conseguir el título, para eso trabajamos” , adelanta el futbolista de 37 años en una charla exclusiva con Deporte Total. Ahora, este sábado 17 será la mayor carta de gol de los rimenses en un partido clave en busca de la punta del Torneo Clausura frente a Alianza Lima, en el Estadio Nacional.

LA PALABRA DEL GOLEADOR

‘Caute’ viene encendido. Ha marcado en los primeros seis partidos del Clausura y ante los blanquiazules, equipo al que no enfrentó en el Apertura por una inflamación hepática (estuvo fuera de las canchas por más de un mes), espera seguir con esa racha. El exjugador de Independiente de Avellaneda analiza el duelo contra Alianza, pero también nos habla de lo que significa Sporting Cristal en su carrera y de lo que representa su imagen en los más jóvenes del cuadro del Rímac.

¿En qué momento está Sporting Cristal en este arranque del Clausura?

Está en ese momento de construcción y crecimiento. Es un momento clave en el que tenemos varios partidos con rivales directos para poder alcanzar y obtener la punta. Así que bueno, con la mentalidad de ir a cada partido como una final. Tomarlo de esa manera, con esa responsabilidad y optimismo.

Iniciaron con dudas el Clausura, pero han ido mejorando, sobre todo de local...

Creo que la explicación es el enfoque en el trabajo, es saber de que el rival también juega y que no siempre se da algo que lo que por ahí está en la cabeza de todas las personas, del hincha o el aficionado. Lo importante es, como te dije recientemente, primero ser optimista. Después, saber que hay todo un trabajo detrás y que tenemos que ir a cada partido mentalizados. Nada va a ser fácil, pero todo es posible.

Justamente se viene un encuentro decisivo frente a Alianza Lima...

Nosotros lo tomamos como una final de tantas otras que nos quedan por delante. Es un partido importante porque es un rival directo y estamos a pocos puntos. Entonces, lo principal es no solo sentirnos cómodos dentro de la cancha, sino empezar a desplegar nuestro juego, que se vea cómo Sporting Cristal se impone ante cualquier adversidad y me parece que esa es la forma de buscar el triunfo en cada partido.

VIDEO RECOMENDADO

¿Analizaste a la defensa de Alianza Lima? Carlos Zambrano será uno de los centrales que seguro estará detrás de ti en todo el partido...

Sí, obviamente. No solo es una defensa dura, sino un equipo que se entiende y que a medida que van pasando los partidos se lo ve también cada vez más suelto. Hay un técnico nuevo que también impone su idea, que es una idea de mucha movilidad, de mucha tenencia de pelota, muy aparte de la fortaleza defensiva. Así que bueno, como ellos van a ver a nuestro equipo, nosotros también trabajamos en base a poder herirlos, a poder dañarlos y sacar lo mejor de Sporting Cristal.

No pudiste enfrentarte a Mariano Soso en la liga argentina, pero es considerado un gran entrenador e inclusive fue campeón nacional con Sporting Cristal...

Es un gran entrenador y que, bueno, ha demostrado que puede sacarle el máximo de potencial a sus equipos. Por eso nosotros tenemos que estar enfocados, saber cuáles son las virtudes, cuáles son sus debilidades para poder hacerle daño.

Cómo ves a los jóvenes en el equipo. Por ejemplo Maxloren Castro se va a consolidando más en el equipo...

Lo veo dando pasos firmes cada día, creciendo a nivel, principalmente, mental, que eso también lo lleva a que su juego sea cada vez más fluido y se entienda lo que es una Primera División. Me parece que ese crecimiento nos va a beneficiar no solo a largo plazo, sino en este corto plazo, porque se está viendo justamente que se van sintiendo cada vez más cómodos dentro de la cancha y cada vez van siendo más protagonistas. Me parece que no solo tienen un futuro prometedor, sino que en este momento nos van a ayudar mucho también.

Tu inicio de temporada es abrumador. Eres el goleador de la Liga 1, pero también del mundo, ¿cómo te sientes?

Muy feliz, contento y disfrutando cada día, cada momento que pasa y cada circunstancia que me toca dentro de la cancha. Llegas a una etapa de tu vida en el que te planteas que cada día es un día menos en la carrera. Entonces, lo tomo desde ese lado, disfrutándolo y sacándole el mayor de los jugos.

VIDEO RECOMENDADO Martín Cauteruccio marcó el 1-1 de Sporting Cristal sobre Atlético Grau. (Video: L1 MAX)

Y esta recta final de tu carrera debe ser mucho más celebrada por la cantidad de goles que estás marcando...

Se disfruta. Y como te dije recientemente, le intento sacar constantemente el mayor de los jugos.

Y hablando de esa recta final, cuántas temporadas más gozaremos de los goles de Cauteruccio...

No me pongo en mi cabeza un tiempo. El tiempo me lo va a dar mi cuerpo, mi mente también porque parece que eso es lo que dicta si el jugador tiene que dar un paso al costado o tiene que seguir.

Antes de llegar a Sporting Cristal conversaste con Jorge Cazulo, referente del club que aseguró que Cristal era su lugar en el mundo. ¿Cómo te sientes tú?

Me siento en un lugar en el que soy correspondido, que me eligió, que me dio la posibilidad de mostrarme, que me dio ese aliento y ese cupo para que yo pueda hoy estar acá y que me deja ser yo. Eso es lo más importante. Entonces, eso no solo hay que atesorarlo sino también cuidarlo y saber de qué tengo que entregarme al máximo para dar el mejor nivel que el club merece.

Eres un referente para todos los chicos de las formativas que asisten a La Florida, que quieren ser como tú...

Eso también es parte de la idiosincrasia del club, de promover a los chicos, que vean no solo en mi persona, sino en todos, también en los otros grandes, que son jugadores de jerarquía, que transmiten a todos los más jóvenes los ideales del club. Me parece que esa es la mentalidad.

¿Cómo está la familia por este grato momento?

Muy bien, muy contentos y muy cómodos. Disfrutando de este momento.

Antes del Clausura nos hablabas de que se activaba una cláusula de renovación para el otro año...

Yo realmente en mi cabeza la tengo enfocada en este próximo partido (Alianza Lima), en saber de que todo también depende en mi mentalidad , de que me brinde al máximo, de que me sienta bien y que a lo mejor en cada partido y lo otro después se verá.

El arquero Diego Enríquez es uno de los jóvenes que ahora se consolidan en el once y estuvo un par de años a préstamo en equipos de provincia...

Y me gustaría también remarcar el simple hecho de lo que es la perseverancia, la constancia en no bajar los brazos nunca. Todos tenemos nuestro premio en el momento que tiene que ser. Pero lo más importante es justamente hacer lo que se ve en Diego o por ejemplo Maxloren Castro, que nunca bajaron los brazos, que siempre trabajaron, que siempre estuvieron predispuestos y hoy tienen su premio.

VIDEO RECOMENDADO Ceremonia de develación de laureles de Stefano Peschiera