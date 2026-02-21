Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal volverá a recibir a Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo después de casi 15 años. El encuentro, válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, no solo promete intensidad en el campo, sino también un marco imponente en las tres tribunas celestes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“La ‘U’ tiene grandes jugadores, no solo es Valera”: Diego Enríquez, el ‘1′ de Cristal, calienta la previa contra el tricampeón
Fútbol peruano

“La ‘U’ tiene grandes jugadores, no solo es Valera”: Diego Enríquez, el ‘1′ de Cristal, calienta la previa contra el tricampeón

El pacto secreto del plantel y Guede previo al partido, y nuevas pifias a Paolo: lo que no se vio del 1-0 de Alianza que duerme puntero, pero no convence
Fútbol peruano

El pacto secreto del plantel y Guede previo al partido, y nuevas pifias a Paolo: lo que no se vio del 1-0 de Alianza que duerme puntero, pero no convence

Más de cien agentes privados y el Centro de Lima paralizado: detalles del operativo de seguridad para el Cristal-U que vuelve al Gallardo después de 15 años
Fútbol peruano

Más de cien agentes privados y el Centro de Lima paralizado: detalles del operativo de seguridad para el Cristal-U que vuelve al Gallardo después de 15 años

Liga 1 Max online: dónde transmiten el partido Universitario vs Cristal, por el Torneo Apertura 2026
Fútbol peruano

Liga 1 Max online: dónde transmiten el partido Universitario vs Cristal, por el Torneo Apertura 2026