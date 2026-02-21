Más de cien agentes privados y el Centro de Lima paralizado: detalles del operativo de seguridad para el Cristal-U que vuelve al Gallardo después de 15 años

Sporting Cristal volverá a recibir a Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo después de casi 15 años. El encuentro, válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, no solo promete intensidad en el campo, sino también un marco imponente en las tres tribunas celestes.

La expectativa es máxima. Deporte Total pudo conocer que el club celeste ya ha vendido el 90% de las entradas y se proyecta un lleno total para el sábado. El encuentro se jugará con una sola hinchada, exclusivamente local, una disposición que viene aplicando para los encuentros entre los equipos de mayor arraigo en el país y que suele ser coordinada con las autoridades para garantizar el orden y la seguridad tanto dentro como fuera del recinto deportivo.

Más de 11 mil hinchas celestes se darán cita este sábado a las 4:00 p.m. en el Sporting Cristal vs. Universitario. (Foto: @dalbertsc).

Operativo de seguridad

Con el objetivo de garantizar una fiesta segura y ordenada, Sporting Cristal ha preparado un despliegue especial para el partido ante Universitario de Deportes. Más de 100 agentes de seguridad privada estarán distribuidos en todo el Alberto Gallardo, resguardando a los asistentes, delegaciones y personal organizador.

La Policía Nacional del Perú (PNP), que también contará con una serie de efectivos dentro y fuera del escenario rimense, ha sido informada de la presencia de los 100 agentes privados y trabajarán en conjunto con el objetivo de brindarle la seguridad adecuada a todos los actores del duelo más esperado en la cuarta fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

La vía auxiliar de la Avenida Zarumilla será restringida al tránsito vehícular. (Foto: Fidel Huapaya)

Deporte Total pudo conocer que se reforzará el control en los accesos y en los alrededores del estadio rimense, aunque no se contempla el cierre de las vías, más allá de las restricciones habituales que se aplican en las inmediaciones del Gallardo para priorizar el ingreso del público. Es decir, se cerrará la vía auxiliar de la Avenida Zarumilla.

Desde la institución se ha sido enfático en un punto: el partido se disputará con hinchada única. No se permitirá el ingreso de aficionados identificados con el equipo visitante y, de detectarse algún caso, la persona será retirada del estadio sin derecho a reembolso.

Detalles

Las puertas del estadio se abrirán desde la 1:00 p.m. para facilitar un ingreso escalonado a un recinto que alberga a alrededor de 11.600 espectadores celestes.

Este Diario pudo conocer que durante la previa habrá activaciones de los sponsors y marcas asociadas a Sporting Cristal, con dinámicas y entretenimiento para los asistentes en distintas zonas del estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la oferta gastronómica, todas las tribunas contarán con venta de alimentos y bebidas: desde cremoladas y ceviche, hasta chaufa amazónico, hamburguesas y otros platos, buscando convertir la jornada en una experiencia completa para el hincha celeste.

Más que tres puntos

El regreso de este enfrentamiento al Alberto Gallardo añade un condimento especial a la cuarta fecha del Apertura. Sporting Cristal intentará hacerse fuerte en su casa, respaldado únicamente por su gente, en un escenario que promete estar colmado y teñido de celeste.

De esta forma buscará su segundo triunfo en el campeonato nacional, tras celebrar en Chongoyape la semana pasada, tres puntos que iniciaron la curación de la herida que dejó Melgar, rival que se impuso en el Gallardo en la segunda fecha. Por ello que los celestes no va a especular frente a la ‘U’, ni porque en medio está el decisivo duelo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Club Sportivo 2 de Mayo, con el que viene de empatar 2-2 en Paraguay.

El sábado no solo se jugarán tres puntos: también estará en juego el orgullo en uno de los duelos más atractivos del campeonato. Paulo Autuori lo sabe. Por ello el entrenador brasileño mandará al gramado a un once mixto, entre habituales titulares y algunos recambios que suele efectuar.

