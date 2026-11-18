Maxloren Castro se convirtió en el futbolista más valioso de la Liga 1, según la reciente actualización de Transfermarkt. El jugador de Sporting Cristal, próximo a cumplir 19 años, alcanzó una cotización de 1,5 millones de euros y quedó en el primer lugar entre los casi 500 deportistas que integran el campeonato peruano.

El crecimiento del atacante celeste está relacionado con su protagonismo durante la temporada 2026. Castro fue el futbolista Sub-20 con más minutos en el torneo y se consolidó como titular en Sporting Cristal. Su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo también despertaron interés por una posible salida al extranjero.

Su valor de mercado aumentó en 300 mil euros respecto a la medición anterior. A ese avance se suma su estreno goleador con la selección peruana absoluta: anotó ante Bolivia y continúa ganando espacio como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol nacional.

¡MAXLOREN CASTRO ES EL MÁS CARO DE PERÚ! 📈🇵🇪 El delantero de Sporting Cristal alcanzó los 1.5 millones de euros según TransferMartk, superando a todos en el fútbol peruano. ¿Cuál crees que será su mayor valor en el mercado? https://t.co/P7cCIbu1YY — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 17, 2026

La actualización también dejó buenas noticias para Matías Zegarra. El extremo de FBC Melgar, de 19 años, elevó su cotización hasta el millón de euros y se ubicó entre los 10 jugadores más valiosos de la Liga 1. En sus primeros 29 partidos de liga registró tres goles y cinco asistencias, además de integrar las convocatorias de la selección peruana dirigida por Mano Menezes.

Con estos nuevos valores, Castro aparece también como el séptimo futbolista peruano más cotizado a nivel mundial, mientras que Zegarra confirma su crecimiento dentro del campeonato local. Ambos forman parte de una generación de jóvenes que empieza a ganar protagonismo en sus clubes y en el radar de la Bicolor.

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