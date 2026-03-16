Por Carlos Lázaro

Maxloren Castro cerró una semana soñada. Reapareció después de dos partidos, el periodo en el que estuvo separado del equipo por un acto de indisciplina que data de diciembre del año pasado. En La Florida fueron muy claros con Castro, categoría 2007 y principal joya de Sporting Cristal. Más allá de la conversación con la directiva, el mismo Paulo Autuori tuvo también un momento a solas con el extremo izquierdo, al quien le dejó muy claras las normas de convivencia en su equipo y notificó que para él no hay segundas oportunidades. El brasileño tampoco fue férreo en su plática y como él mismo explicó, cuando estaba frente a ‘Max’ recreaba algunos pasajes con su último hijo.

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