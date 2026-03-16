Maxloren Castro cerró una semana soñada. Reapareció después de dos partidos, el periodo en el que estuvo separado del equipo por un acto de indisciplina que data de diciembre del año pasado. En La Florida fueron muy claros con Castro, categoría 2007 y principal joya de Sporting Cristal. Más allá de la conversación con la directiva, el mismo Paulo Autuori tuvo también un momento a solas con el extremo izquierdo, al quien le dejó muy claras las normas de convivencia en su equipo y notificó que para él no hay segundas oportunidades. El brasileño tampoco fue férreo en su plática y como él mismo explicó, cuando estaba frente a ‘Max’ recreaba algunos pasajes con su último hijo.

Esa charla fue una inyección de motivación para ‘Max’. Tenía conocimiento de que lo sucedido era un reinicio para su corta y prometedora carrera. También estaba al tanto de que en las prácticas debía demostrar el doble de lo que estaba realizando previa sanción. Su trabajo fue sigiloso en las prácticas en el Rímac y volvió a recibir la confianza de Autuori para la decisiva llave frente a Carabobo FC entre semana. Curiosamente, el gol del popular ‘Oreja’ fue clave para llevar la serie a la tanda de penales. Luego, la historia ya se conoce. Los celestes avanzaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal venía de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (FOTO: Sporting Cristal).

Ayer, esa hora que estuvo jugando ante los venezolanos en Matute, su entrega y sacrificio en cada balón disputado, fue recompensada por el entrenador brasileño, quien le otorgó la titularidad. Castro recibió la noticia en la charla del comando técnico en el camerino del estadio Alberto Gallardo, un par de horas antes del enfrentamiento contra Sport Boys. Esta era la gran ocasión de demostrarle a Autuori que su compromiso por el club, por el equipo y por su sueño de dar el salto al exterior, nunca fue infringido por el entorno externo o los placeres que suelen presentarse a los jóvenes futbolistas profesionales.

Un estímulo extra era que el director técnico de la selección peruana, el brasileño Mano Menezes, estaba en el palco del recinto celeste observando el desempeño de los jugadores, pues este lunes por la mañana dará a conocer la lista de convocados para los amistosos internacionales, frente a Senegal y Honduras a fines de este mes en París y Leganés (Comunidad de Madrid), respectivamente.

¡𝗕𝗮́𝗶𝗹𝗮𝗹𝗼, 𝗠𝗮𝘅! 🕺🏻



El juvenil rimense le puso ritmo a su gol. 🩵



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Maxloren arrancó como extremo por izquierda y se encargó de abrir el marcador con una definición con la pierna menos hábil, tras dejar en el camino a Gustavo Dulanto con un enganche en el área grande y rematar rasante ante la salida de Steven Rivadeneyra. Más allá del gol, el futbolista que nació en diciembre del 2007, tres meses después de la última victoria oficial del Boys ante Cristal, cumplió al pie de la letra el pedido táctico exigido por el estratega de los bajopontinos. Una jugada que reflejó ello fue un ataque de los rosados a través de Rolando Díaz, que se metía solo al área, pero desde atrás, como una gacela, le robó el balón y luego recibió la falta del atacante.

Una vez recibida la atención médica, Autuori se acercó a él y conversaron por unos minutos previo reingreso del futbolista formado en La Florida. Lo dialogado solo lo saben el brasileño y el chalaco, pero por los gestos del brasileño, eran indicaciones, sobre todo tácticas, aunque acompañadas con una tibia sonrisa del estratega. Desde Occidente, la hinchada le daba todo el respaldo al canterano para los próximos 20 minutos de juego, mientras que Menezes, desde el palco ubicado en esta misma parte de la tribuna del Gallardo, dejó de mirar lo sucedido en el campo para observar detenidamente a su compatriota y a ‘Max’.

Ahora, la siguiente página depende solo de él. Consolidarse en el equipo titular de un entrenador de la trayectoria de Autuori será el desafío inmediato para Castro, la joya de La Florida que este episodio le dejó claro que el talento necesita ir siempre acompañado de disciplina. Cuando recibió el Premio DT a Jugador Revelación 2024, el extremo le confesó a Deporte Total que su mayor sueño es regalarle un título a Sporting Cristal, el club al que llegó cuando apenas tenía 10 años y donde empezó a imaginar su futuro. Ese ilusión, el mismo que empezó a forjarse en La Florida, vuelve hoy a ponerse en marcha con cada minuto y gol que suma en el primer equipo.

Un 'Cholito' histórico y un furioso Autuori

Antes de que la tarde se cerrara con broche celeste, Sporting Cristal ya había encaminado la victoria con el segundo tanto del defensor Miguel Araujo. Pero el golpe final tuvo nombre propio. Irven Ávila apareció en el área como tantas veces a lo largo de su carrera y conectó de cabeza para sellar el 3-0 sobre Sport Boys, un gol que no solo aseguró la primera goleada celeste del año sino que también lo colocó en un lugar privilegiado del fútbol peruano: con 179 anotaciones, el delantero de 35 años se convirtió en el tercer máximo goleador histórico del balompié nacional.

La titularidad del ‘Cholito’ llegó además en un contexto particular. Felipe Vizeu recibió descanso por el desgaste físico y mental acumulado, tal como explicó el entrenador Paulo Autuori, y Ávila respondió como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su trayectoria: con un gol y con ese oficio de delantero que sabe aparecer cuando el equipo lo necesita.

¡𝗚𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲! 🩵



De Cristiano para Ávila y de Ávila a la red. Fiesta rimense en el Alberto Gallardo. 🔥



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El atacante celeste sigue ampliando también su propia leyenda en el club rimense. Con 142 goles, es ya el tercer máximo artillero histórico de Sporting Cristal y está a solo seis tantos de igualar al gran ídolo celeste, Alberto Gallardo. A los 35 años, cuando muchos futbolistas empiezan a despedirse del protagonismo, el ‘Cholito’ continúa escribiendo capítulos importantes con la camiseta que tantas veces lo vio celebrar y a la que aprendió a amar.

En un momento en que el hincha exige mayor contundencia a los atacantes por la falta de gol en esa zona del campo, Ávila volvió a recordar que el instinto goleador no se negocia. Puede que el paso del tiempo haya moderado la velocidad de sus carreras, pero no ese olfato que lo lleva siempre al lugar indicado dentro del área, allí donde los partidos suelen resolverse.

Paulo Autuori se mostró crítico con un grupo de la prensa que venía hablando de su presunta renuncia al cargo de entrenador de Sporting Cristal.

La victoria permite además que Sporting Cristal escale posiciones en el Torneo Apertura de la Liga 1: sexto con 11 puntos. Con la fase de grupos de la Copa Libertadores todavía por comenzar en abril, los celestes tienen margen para seguir sumando en las fechas 8 y 9 del campeonato local, sobre todo en el duelo del sábado 21 en Andahuaylas frente al sorpresivo puntero: Los Chankas (17 puntos).

Respecto a Autuori, queda claro que sigue comprometido con el proyecto deportivo del club, pese a que por segunda ocasión desde su regreso al Rímac [abril del 2025], una parte de la prensa habla de una supuesta renuncia o cargo a disposición. Aunque en algunos momentos se le ha visto fastidiado —no solo cuando su equipo no logra responder a las exigencias que él mismo plantea en el campo, sino sobre todo por un entorno que muchas veces parece más cercano al amateurismo que al profesionalismo—, descartó de plano cualquier salida anticipada.

“No (sobre su salida), pero en los días actuales la gente inventa lo que quiere y quizás lo que no es verdad pasa a serlo por la cantidad de repeticiones, más aún hoy en día”, señaló. Luego añadió con evidente molestia: “Yo no controlo esto [las publicaciones]. Así son los días actuales. Lo lamento por los periodistas serios, que buscan la noticia como deben hacerlo… Estos no son periodistas, son blogueros que no han ganado nada en su vida profesional, pero tienen la capacidad de juzgar a otros como si fueran victoriosos en su vida”, afirmó en conferencia de prensa.

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