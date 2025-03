El hincha de Sporting Cristal se sorprendió en enero del año pasado al conocer que un menudo futbolista de 16 años formaba parte de la pretemporada 2024. Ese joven, atestado de sueños, era Maxloren Castro. A punta de competitividad, entrega, pero sobre todo por su talento que desbordaba en las prácticas, le llenó los ojos al entonces entrenador de los celestes, Enderson Moreira. El brasileño y su comando técnico quedaron encantados con los atributos del chalaco, quien aprendió a llevar la pelota pegada a su habilidosa zurda en el barrio de Sarita Colonia.

Moreira, quien llegó a La Florida porque uno de sus atributos era su arriesgada apuesta por jóvenes talentos, situación que lo vinculaba al proyecto deportivo de los celestes, se la jugó por Castro y el joven no le falló, respondió con asistencias y un gol en el campo. Por cosas del fútbol, Enderson dejó la SC, pero ‘Max’ volvió a demostrar, ahora frente a otro comando técnico, a mitad de temporada, que era un futbolista valioso para el primer equipo y no solo el gusto de un solo técnico. Guillermo Farré, actual DT de Cristal, fue el segundo técnico seducido por la habilidad de Maxloren, quien cerró un año soñado: 22 partidos, uno de ellos en Copa Libertadores, y dos goles.

En esa segunda parte del año, inclusive Castro fue invitado a la selección peruana, que era entrenada por Jorge Fossati. ‘Max’ no pudo debutar, pero se rodeó de jugadores mayores y vivió en esa atmósfera de las Eliminatorias mundialistas. Su aparición en el fútbol peruano genera ilusión a futuro, pues acaba de cumplir 17 años. Es más, en los premios a los mejores jugadores de la pasada temporada de la Liga 1, realizado por la FPF y la organización del torneo, hubo mucha crítica porque Castro no se llevó el premio a Jugador Revelación, pero en los Premios DT de El Comercio, el lector aprovechó para entregarle un galardón que lo merecía.

Los lectores de El Comercio te eligieron como el Jugador Revelación de la Liga 1 2024. ¿Cómo te sientes?

Creo que todo fue muy rápido. De mi parte estoy muy feliz, muy contento por el premio que he recibido. También agradecer a la gente por ayudarme a conseguir este galardón. Estoy muy feliz, con ganas y con más objetivos por cumplir.

¿Pensabas debutar el año pasado?

No me lo esperaba, pero creo que me fue muy bien en la pretemporada y desde ahí mi objetivo era debutar en el primer equipo.

Maxloren Castro es manejado por la agencia de futbolistas FOMA Sports. En tanto, Valora Fútbol se encarga de la imagen del joven futbolista. (Foto: Prensa Sporting Cristal)

Pese a tu juventud, Enderson Moreira apostó por tu juego…

Todos nos llevábamos muy bien con el ‘profe’ Moreira. Era un entrenador serio, pero al momento de trabajar también serio, pero con alegría. Me ayudó bastante a mí, tanto como para debutar y también como persona. En los entrenamientos también me aconsejaba. No se le entendía mucho [habla portugués], pero ahí se hacía entender. Estoy muy contento porque como todos saben, mi debut fue muy rápido.

Eres una de las principales imágenes del proyecto deportivo por el que apuesta Sporting Cristal, la de apostar por sus canteras…

Esa es una de las características de Cristal, la de formar a chicos en menores pensando en el primer equipo y creo que uno de esos proyectos tuvo que ver conmigo. Yo llegué a los 10 años a Cristal y me fui formando de la mejor manera. Estoy agradecido por todo ese apoyo.

Tu formación también ha sido influenciada por diversos entrenadores en menores del club…

Sí, incluso me escribían mis profesores que tuve en menores y ellos están muy felices por todo lo que estoy consiguiendo.

El profesor Renzo Revoredo, exjugador del club, es uno de ellos…

Él siempre nos habla, es muy recto, pero también es divertido, como otros profesores en el club. Cuando jugamos la Copa Mitad del Mundo (2024) nos ayudaba mucho con el tema mental, con la recuperación y así manejamos todos los partidos que se nos venían.

La Copa Mitad del Mundo en Ecuador fue uno de los torneos donde también destacaste con el equipo Sub 18 de Sporting Cristal…

Sí. En ese torneo nos fue bien. Creo que lo supimos manejar bien. Los partidos fueron fuertes, muy fuertes. Felizmente dejamos una buena imagen como equipo y nos ayudó también a que otros clubes del exterior nos observen.

Sporting Cristal logró el subcampeonato en la Copa Mitad del Mundo, el torneo Sub 18 más prestigioso de nuestra región. (FOTO: Prensa Sporting Cristal).

Hablas de la visibilidad y justamente Gabriel Soto, que compartió once contigo en ese equipo, fichó por un equipo de Portugal…

Sí. Nos ayudó bastante la Copa Mitad del Mundo y creo que a algunos de mis compañeros les está yendo muy bien.

El tema del colegio es otro factor con el que conviven los jugadores en formación, pero imagino que el colegio en el mismo club es un gran respaldo…

Sí. Tener una escuela en el club, un colegio en el club, te beneficia mucho porque en otros colegios, al estar entrenando e ir a las clases, se te complica mucho por temas de horarios. Creo que me ayudó bastante lo creativo que fue el club de formar una escuela y nosotros estudiar ahí para que se nos haga más fácil ir a los entrenamientos y también a las clases, para seguir estudiando.

Justamente los más pequeños, en La Florida, te deben ver como un ejemplo a seguir…

Sí. Los más chicos a veces me hacen preguntas y yo solamente les digo lo que siento. Lo bonito que es estar en el primer equipo y pasar muchas experiencias.

Y tras tu llegada al primer equipo, ¿algún jugador de experiencia te aconsejó?

Desde que llegué al primer equipo, el que estuvo conmigo fue Irven Ávila. El ‘Cholito’ siempre me aconsejó, incluso en mi primer partido que jugué contra Los Chankas, él fue el que me habló, me dio la confianza y estoy muy agradecido por todo ese apoyo.

Martín Cauteruccio es otro jugador que se vio que te hablaba mucho en el campo cuando compartían el ataque celeste…

‘Caute’ es un jugador a seguir por toda la experiencia que tiene él en el fútbol. También me aconseja en los entrenamientos. Es un jugador que te ayuda, que te da motivación para seguir creciendo.

Irven Ávila es uno de los jugadores más experimentados de Sporting Cristal que aconseja a Maxloren Castro. (FOTO: Prensa Sporting Cristal).

Y luego vino el llamado a la selección peruana absoluta. ¿Esperabas esa convocatoria?

Cuando me dieron esa noticia de la convocatoria, me sentí muy feliz (7:30) y llamé a mis papás para contarles. Creo que fue un momento muy lindo, el mejor momento de mi vida.

Pese a que regalabas una categoría, fuiste llamado a ser una de las figuras de esta última Sub 20 de Perú…

Los resultados no fueron buenos, pero la experiencia de jugar un torneo internacional ha sido muy buena para mí y para mi carrera. Ahora me toca otra Sub 20 y espero llegar de la mejor manera, con mucha más experiencia para ayudar al equipo.

Previo al Sudamericano Sub 20, formaste parte de la presentación del equipo 2025 de Sporting Cristal y fuiste uno de los más ovacionados. ¿Cómo te sientes al ser respaldado por el hincha que es bastante exigente?

Sé que la gente confía en mí y que siempre me respalda. Todo eso me da mucha confianza también para llegar bien a las competencias de esta temporada (Liga 1 y Copa Libertadores). Siempre voy a estar agradecido con todos los que me apoyan y solo me queda retribuirlo en el campo.

Maxloren Castro sumó una experiencia importante al entrenador con la selección absoluta. (Foto: ITEA Sports)

¿Un título o el pase a octavos de final de la Copa Libertadores? ¿Cuál crees que es el mejor regalo que le puedes dar a Sporting Cristal?

Un título nacional. Me gustaría darle eso al club.

Varios sueños de Maxloren Castro ya se han cumplido la pasada temporada, pero entiendo que aún quedan varios por alcanzar…

Quiero llegar a jugar en el extranjero y a debutar en la selección de mayores.

¿Te ves este año debutando en la selección con Óscar Ibáñez al mando?

Si Dios quiere y se me da la oportunidad de estar convocado, como ya lo estuve anteriormente, mi meta, mi objetivo es debutar en los partidos de Eliminatorias que se vienen este año.

Tus padres son artífices también de todo lo que estás consiguiendo…

Como lo dije anteriormente, en otras entrevistas, mis padres son los responsables de todo lo que estoy logrando. Ellos están muy felices por mis logros, yo también estoy muy agradecido con ellos porque me apoyaron desde muy chiquito. Creo que sin su ayuda no estaría donde estoy.