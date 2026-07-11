Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal volverá a disputar una final de la Liga Femenina tras 27 años. El conjunto dirigido por Vivian Ayres enfrentará este domingo a Universitario en el estadio Alberto Gallardo, en el partido de ida del Apertura en una serie que puede devolver a las celestes a la cima del fútbol peruano. El equipo rimense llega a esta instancia después de eliminar a Melgar en cuartos de final y a Atlético Andahuayalas en semifinales, consolidando una campaña que ha devuelto la ilusión a su hinchada.

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