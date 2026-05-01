Por Carlos Lázaro

Las versiones que situaban a Miguel Araujo fuera de las canchas por varias semanas instalaron dudas en el entorno de Sporting Cristal en un momento de alta exigencia competitiva. El defensor, además, estuvo ausente en los últimos tres partidos de la Liga 1 Te Apuesto y recién reapareció el pasado martes en el triunfo ante Junior de Barranquilla, lo que incrementó las interrogantes sobre su estado físico.

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