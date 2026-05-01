Las versiones que situaban a Miguel Araujo fuera de las canchas por varias semanas instalaron dudas en el entorno de Sporting Cristal en un momento de alta exigencia competitiva. El defensor, además, estuvo ausente en los últimos tres partidos de la Liga 1 Te Apuesto y recién reapareció el pasado martes en el triunfo ante Junior de Barranquilla, lo que incrementó las interrogantes sobre su estado físico.

De acuerdo con información recabada por El Comercio, el origen de la molestia es una fascitis plantar crónica que se ha intensificado por la acumulación de minutos en las últimas semanas. Es decir, del partido contra Palmeiras en Sao Paulo, a mediados de abril, hacia atrás se generó esa lesión. En el club rimense entienden que se trata de una condición que requiere seguimiento médico constante más que una detención prolongada.

Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

En ese contexto, la estrategia apunta a un manejo específico de cargas. La prioridad del área médica, sobre todo de los fisioterapeuta, y del comando técnico es dosificar la exigencia física del jugador para sostener su presencia en competencia, evitando una paralización extensa y permitiéndole llegar a la mayor cantidad de partidos posibles, sobre todo para el duelo clave ante el ‘Verdao’ este martes 5 de mayo en Matute, donde los bajopontinos defienden la punta del grupo F.

Bajo esa lógica, en Sporting Cristal descartan que Araujo deba parar durante cuatro semanas, como se deslizó en las últimas horas. Tras el reciente partido por Copa Libertadores, se ha definido otorgarle descanso en el duelo ante Cusco FC, una medida que también alcanzará a otros habituales titulares dentro de la planificación.

El defensor de 31 años se ha convertido en un elemento fijo en el esquema defensivo de Sporting Cristal. Con Araujo en cancha, el bloque muestra mayor solidez y, junto a Rafael Lutiger, ha logrado consolidar una zaga central que le da equilibrio al equipo. Su presencia, además, ha coincidido con los momentos de mayor consistencia defensiva del conjunto celeste en la temporada. Por ejemplo, en la Copa Libertadores, en condición de local, con Araujo y Lutiger, los rimenses no han recibido goles. Además, cumple un rol de liderazgo no solo en la última línea, sino en todo el plantel.

Otros casos médicos y el pedido al hincha

Uno de los casos que se maneja con mayor reserva en La Florida es el de Christofer Gonzales. El volante de Sporting Cristal ya cumple tres semanas desde que fue sometido a una operación por una lesión ligamentaria tras intentar tratamientos conservadores.

El Comercio pudo conocer que su evolución es favorable, pues presenta un 60% de rango de movilidad, puede apoyar el pie sin inconvenientes y se desplaza con muletas. Se trataba de una dolencia crónica que ya no le permitía sostener la exigencia competitiva.

En tanto, Gabriel Santana, quien reapareció el martes frente a Junior de Barranquilla en Matute, se había sometido a una cirugía de remodelación de menisco y más allá de haber recibido el alta médica, el departamento médico sigue de cerca su proceso de recuperación.

En paralelo, en Sporting Cristal destacan la evolución de Catriel Cabellos, quien ha atravesado diversas lesiones y situaciones personales en los últimos meses. En el club valoran que el futbolista esté recuperando su nivel y alcance su mejor versión.

Finalmente, desde la institución han hecho un llamado a la hinchada, agradeciendo el respaldo mostrado en el reciente encuentro ante Junior y resaltando su importancia para el equipo. Asimismo, remarcan la exigencia del próximo rival copero, Palmeiras, y esperan que el aficionado esté apoyando desde las gradas al plantel celeste.

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