Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, expresó su molestia por la organización de la Liga 1 respecto a las localías de algunos equipos. El zaguero celeste recordó que jugaron a 40 grados en Piura contra Atlético Grau, mientras que otros -como Alianza Lima- lo hicieron en Trujillo ante el mismo rival.

"También es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo y les den la localía, hay que ser justos para todos, sino se hace una liga irregular y no competente, se tiene que buscar la competitividad”, expresó tras los entrenamientos de este viernes.

Asimismo, Araujo pidió igualdad en el torneo y sugirió que todos los partidos se jueguen en un mismo escenario, sea en Lima o provincia, de manera que este tipo de situaciones no se repitan.

Sporting Cristal vs Atlético Grau. (Foto: Sporting Cristal)

“Sino, para tal caso, jugamos todo el torneo aquí en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos los equipos. No es excusa, pero tiene que ser justo para todos, no es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los hue... para jugar en su localía”, sostuvo.

Como se sabe, Cristal visitó a Atlético Grau en Piura y perdió 4-1. No obstante, en la siguiente fecha, Alianza Lima también visitó al conjunto norteño en Trujillo, donde se impuso 1-0 y es líder del Torneo Apertura.

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