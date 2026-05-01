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“Es lamentable que nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo”: Miguel Araujo furioso con cambio de localía. (Foto: Getty Images)
“Es lamentable que nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo”: Miguel Araujo furioso con cambio de localía. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, expresó su molestia por la organización de la Liga 1 respecto a las localías de algunos equipos. El zaguero celeste recordó que jugaron a 40 grados en Piura contra Atlético Grau, mientras que otros -como Alianza Lima- lo hicieron en Trujillo ante el mismo rival.

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