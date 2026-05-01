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“Es lamentable que nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo”: Miguel Araujo furioso con cambio de localía
Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, cuestionó el cambio de localía de algunos equipos en la Liga 1 y recordó que jugaron en Piura contra Atlético Grau, mientras que Alianza Lima lo hizo en Trujillo.
Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, expresó su molestia por la organización de la Liga 1 respecto a las localías de algunos equipos. El zaguero celeste recordó que jugaron a 40 grados en Piura contra Atlético Grau, mientras que otros -como Alianza Lima- lo hicieron en Trujillo ante el mismo rival.
Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, expresó su molestia por la organización de la Liga 1 respecto a las localías de algunos equipos. El zaguero celeste recordó que jugaron a 40 grados en Piura contra Atlético Grau, mientras que otros -como Alianza Lima- lo hicieron en Trujillo ante el mismo rival.
"También es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo y les den la localía, hay que ser justos para todos, sino se hace una liga irregular y no competente, se tiene que buscar la competitividad”, expresó tras los entrenamientos de este viernes.
Asimismo, Araujo pidió igualdad en el torneo y sugirió que todos los partidos se jueguen en un mismo escenario, sea en Lima o provincia, de manera que este tipo de situaciones no se repitan.
“Sino, para tal caso, jugamos todo el torneo aquí en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos los equipos. No es excusa, pero tiene que ser justo para todos, no es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los hue... para jugar en su localía”, sostuvo.
Como se sabe, Cristal visitó a Atlético Grau en Piura y perdió 4-1. No obstante, en la siguiente fecha, Alianza Lima también visitó al conjunto norteño en Trujillo, donde se impuso 1-0 y es líder del Torneo Apertura.
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