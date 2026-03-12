Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miguel Araujo tras clasificar por penales: “Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, se mostró fastidiado por el juego que mostró el equipo durante los primeros minutos del partido ante Carabobo, que terminó afectando al resultado. Pese a ello, el zaguero destacó la importancia de avanzar a fase de grupos de la Copa Libertadores.

