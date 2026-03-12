Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, se mostró fastidiado por el juego que mostró el equipo durante los primeros minutos del partido ante Carabobo, que terminó afectando al resultado. Pese a ello, el zaguero destacó la importancia de avanzar a fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado y tenemos que corregir, que nos sirva de experiencia. Este club es muy grande para regalar los primeros minutos, que luego te cuesta y te hace sufrir”, expresó tras el partido.

Araujo también dio detalles de cómo el técnico Paulo Autuori les hizo llegar su mensaje en el entretiempo, cuando el partido iba 2-0 a favor del combinado venezolano. En el complemento, los celestes consiguieron un gol vía Maxloren Castro para forzar los penales.

“Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado y tenemos que corregir eso. Felicitar al grupo porque lo merecemos”



Miguel Araujo, jugador de Sporting Cristal



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/xpZXp73CF4 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 12, 2026

“(Nos pidió) Jugar, pelear, no dar un balón por perdido y empezar a tener ese carácter que siempre tenemos, de salir jugando y tener más conexiones como lo hicimos”, comentó.

El central rimense valoró el resfuerzo de sus compañeros para conseguir el primer objetivo internacional. “Quiero felicitar al grupo porque lo merecemos, porque corremos, porque metemos. Los partidos de Copa siempre son duros y felicitarnos a nosotros, a la hinchada que vino y nos alentó”, finalizó.

